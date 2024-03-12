"Ейфорія мине": дипломат розповів, чим Залужний займеться у Великій Британії

За словами колишнього глави МЗС Вадима Пристайка, новому послу доведеться знаходити нові аргументи і нові варіанти підтримки для України, оскільки зараз спостерігається втома союзників від бойових дій.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на посаді посла у Великій Британії займеться захистом інтересів України, однак на нього чекають серйозні виклики на новій посаді. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Українській правді".

На його думку, перший і найзначніший виклик для Залужного — це впоратися з хвилею популярності, яка на нього чекає у Великій Британії. Його особистість відома, і він цінується за свої зусилля із захисту України від російської агресії.

"Не велика таємниця, що кандидатура Залужного розглядалася вже деякий час. Думаю, багато українців зрадіють, що "залізний генерал" продовжить займатися тим, чим і займався — захистом України. Але цього разу у Великій Британії", — зазначив Пристайко.

Однак, коли ейфорія мине, перед генералом постане завдання відновити і зміцнити підтримку, яку надають Україні з боку британських партнерів. В умовах війни, що триває, втома накопичується не тільки в українців, а й у їхніх закордонних союзників.

Тому новому послу доведеться знаходити нові аргументи і способи підтримки для України, щоб зміцнити зв'язки й забезпечити необхідну підтримку в складні часи.

"На превеликий жаль, усі втомлюються, війна триває роками. І наші британські друзі так само втомлюються. Я говорю про те, що новому послу доведеться знаходити нові аргументи і нові варіанти підтримки для України", — додав Пристайко.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Раніше, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ.