"Демократичний процес": Карслон назвав "законною" окупацію Криму 2014 року (відео)

Американський журналіст повторив пропагандистську тезу і заявив, що нібито 90% російськомовного населення півострова захотіли стати частиною Росії.

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що, на його думку, приєднання Криму до Росії було рішенням, підтриманим населенням півострова. Про це стало відомо з його інтерв'ю з телеведучим Крісом Куомо.

Карлсон наголосив, що на "референдумі", який відбувся 2014 року в Криму, 90% російськомовного населення півострова нібито висловили бажання приєднатися до Росії.

"Я б сказав, це демократичний процес", — сказав журналіст.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у Володимира Путіна, розкритикував його позицію щодо "денацифікації" України. Він назвав "пояснення" лідера країни-агресора "найтупішою річчю, яку коли-небудь чув".

Раніше Володимир Путін заявляв, що очікував іншого від інтерв'ю. Президент РФ зізнався, що хотів "гострих запитань", щоб це додало розмові "певної специфіки".

У Кремлі відповіли на критику журналіста Такера Карлсона щодо висловлювань президента РФ Володимира Путіна під час інтерв'ю.

Зазначимо, що мільярдер Ілон Маск висміяв інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону. Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь Путіна на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.