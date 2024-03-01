"Багато чого не розуміє": у Путіна відповіли на критику Карлсона за "тупі" слова

Журналіст Такер Карлсон не оцінив обґрунтування нападу на Україну "денацифікацією". У Кремлі це пояснили тим, що він американець.

Related video

У Кремлі відповіли на критику журналіста Такера Карлсона щодо висловлювань президента РФ Володимира Путіна під час інтерв’ю. Деталі 1 березня передали в "Интерфакс".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Карлсон як американець багато чого не розуміє та нібито не вміє слухати.

"Чим він відрізняється вигідно від інших, це своїм бажанням слухати різні точки зору і доводити їх до своїх слухачів і глядачів. А так він — американець, дуже багато чого не розуміє. Такер Карлсон — американський журналіст і в нього свій світогляд, і з дуже-дуже багато чим, що в нас у країні, він категорично не згоден", — сказав Пєсков.

З його слів, сам факт, що Карлсон взяв інтерв’ю у Путіна, не означає, що "хтось намагався його звернути у свою віру".

"Це було б безглуздо, і ні в кого таких намірів не було", — додав прессекретар.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон, який взяв інтерв’ю у Володимира Путіна, розкритикував його позицію щодо "денацифікації" України. Він назвав "пояснення" лідера країни-агресорки "найтупішою річчю, яку коли-небудь чув".

Раніше Володимир Путін заявляв, що очікував іншого від інтерв’ю. Президент РФ зізнався, що хотів "гострих запитань", щоб це додало розмові "певної специфіки".