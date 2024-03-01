"Многого не понимает": у Путина ответили на критику Карлсона за "тупые" слова

Журналист Такер Карлсон не оценил обоснование нападения на Украину "денацификацией". В Кремле это объяснили тем, что он американец.

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В Кремле ответили на критику журналиста Такера Карлсона относительно высказываний президента РФ Владимира Путина во время интервью. Детали 1 марта передали в "Интерфакс".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Карлсон как американец многого не понимает и якобы не умеет слушать.

"Чем он отличается выгодно от других, это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей. А так он — американец, очень многого не понимает. Такер Карлсон — американский журналист и у него свое мировоззрение, и с очень-очень многим, что у нас в стране, он категорически не согласен", — сказал Песков.

По его словам, сам факт, что Карлсон взял интервью у Путина, не означает, что "кто-то пытался его обратить в свою веру".

"Это было бы бессмысленно, и ни у кого таких намерений не было", — добавил пресс-секретарь.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у Владимира Путина, раскритиковал его позицию относительно "денацификации" Украины. Он назвал "объяснение" лидера страны-агрессора "самой тупой вещью, которую когда-либо слышал".

Ранее Владимир Путин заявлял, что ожидал другого от интервью. Президент РФ признался, что хотел "острых вопросов", чтобы это придало разговору "определенной специфики".