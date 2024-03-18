Вступ України до ЄС: Шмигаль розповів, коли можуть розпочатися переговори

На думку прем'єр-міністра, Київ дуже швидко виконує домашнє завдання, тому навряд чи вступ займе два роки.

В Україні очікують, що переговорний процес відносно вступу до Євросоюзу може розпочатися впродовж першої половини поточного року. Таку заяву у коментарі Euractiv озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Київ чекає і прагне отримати позитивне рішення Європейської ради за підсумками її найближчого засідання, запланованого на цей тиждень. Також українська сторона переконана у можливості початку переговорів щодо вступу протягом першого півріччя поточного року.

Єврокомісія минулого тижня передала країнам-членам проєкт рамок переговорів про надання Україні членства згідно з рішенням керівництва Євросоюзу, яке було ухвалено у грудні.

"Ми очікуємо, що воно буде схвалено нашими європейськими партнерами без будь-яких нових поправок, як і було запропоновано Єврокомісією", — підкреслив прем'єр.

Денис Шмигаль згадав про слова президента Європейської ради Шарля Мішеля, який вважає, що 2030 рік може стати цільовим роком для подальшого розширення ЄС. При цьому глава уряду сказав, що Кабмін буде докладати всіх зусиль для того, щоб це стало реальністю раніше, відразу після перемоги нашої країни.

На переконання глави українського уряду, Київ зможе досить швидко виконати свою домашню роботу, тому навряд чи для цього потрібно буде більше як два роки.

Нагадаємо, що 15 листопада влада Угорщини зажадала початку перегляду політики Європейського Союзу щодо заявки України на офіційне приєднання до блоку.