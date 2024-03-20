"Нас шокує": Кулеба відреагував на затримку у виділенні $60 млрд Україні

Очільник профільного міністерства наголосив, що вже завершується березень, а дискусії щодо надання військової допомоги досі тривають.

Україна потребує підтримки США та надання пакета допомоги на 60 мільярдів доларів. Подробиці повідомив керівник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу з представниками понад 160 ЗМІ з 65 країн світу, пише Le Monde.

Український дипломат наголосив на тому, що терміни щодо ухвалення цього рішення вже занадто тривалі. Він звернув увагу на те, що вже кінець березня, але дискусії й надалі не припиняються.

"Що дійсно важливо і що нас шокує, так це те, що рішення ще не ухвалено", – повідомив дипломат.

Допомога від США у $60 млрд та її затримка

Пакет допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів затримувався в Палаті представників США протягом кількох місяців. Законодавці-республіканці наполягають на тому, що нові кошти повинні бути пов’язані з активнішими діями проти нелегальної імміграції.

Представники Республіканської партії в американському Конгресі серйозно вивчають перспективу часткового оформлення допомоги Україні як кредит. Спікер Палати представників Джонсон переконаний, що вся іноземна допомога повинна надаватися в борг, а не напряму.

Президент США Джо Байден попросить у Конгресу 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. За інформацією журналістів Reuters, половина з 60 мільярдів доларів, які він запитує для України, піде на заміну і модернізацію запасів зброї в США.

Видання пише, що багато хто очікує, що він попросить Конгрес швидко ухвалити додатковий законопроєкт про видатки, оскільки Вашингтон реагує на смертоносний напад бойовиків ХАМАСа на Ізраїль 7 жовтня і водночас прагне надати подальшу підтримку Україні в боротьбі з російським вторгненням. Згідно із законодавством США, витрати контролює Конгрес, а не виконавча влада.

Нагадаємо, 19 березня Кулеба пояснив амбіції Росії у Європі та Азії. РФ не зупинятиметься на таких країнах, як Молдова та Грузія, й планує розширити зону свого впливу у Східній Європі та країнах Центральної Азії, вважає очільник МЗС України.