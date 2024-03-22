"Хочуть убити Україну": Подоляк назвав 3 завдання, які провалила Росія за два роки війни

За словами радника глави Офісу президента, якщо погодитися на мирне врегулювання з Кремлем зараз, це означатиме капітуляцію. Важливо зрозуміти мотиви Путіна з точки зору психології, адже він має намір далі продовжувати терор.

Російська Федерація своїм вторгненням в Україну хотіла домогтися виконання трьох ключових завдань, однак на третій рік протистояння цього так і не сталося. Окупанти використовують метод терору, щоб компенсувати невдачі. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ніхто не говорив про те, що Росія готова домовлятися. Кремль може вкотре всіх обдурити: сказати про згоду на переговори, а потім прийти і вбити. Якщо погодитися на дипломатію з Москвою, це означає, що ви добровільно здаєтеся.

"Говориться навіть не про паузу. Вони просто хочуть убити Україну. Я розумію, що важко, депресивно. Я розумію, що два роки йде велика війна, яка руйнує абсолютно все: долі, будинки. На жаль, історично так виглядає, тому що війна є війна. Але росіяни чітко заявили: вони вбиватимуть, поки не програють. І тому домовитися з ними — такої опції взагалі немає. Це повна фікція", — заявив Михайло Подоляк.

Мотиви Росії, продовжує радник глави ОП, дуже важливо зрозуміти з точки зору психології. Мета противника — вбивати, адже не буде такого масштабу країна розпочинати війну, відправляти 500 тисяч військових, зазнавати такої ж кількості втрат, обнуляти репутацію тощо для того, щоб потім почати переговори про мир.

Також було названо три ключові завдання, які намагався реалізувати противник:

юридично зафіксувати за собою захоплені території;

забрати суверенітет України за прикладом Білорусі, поставивши тут маріонетковий уряд;

створити систему фільтраційних таборів і позбутися населення, яке не поділяє позицію Кремля.

"Вони реалізували ці завдання? Ні. Тому про які домовленості з ними хтось говорить? Навіть попри всю нашу втому. Тому тут треба правильно розставляти акценти. У нас немає такого вибору, щоб із ними про щось домовитися. Або Росія виграє, і тоді нас не існує, або Росія програє, і тоді існує Європа", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 16 березня радник глави Офісу президента вже відповідав тим партнерам України, які бажають заморозити війну просто зараз на будь-яких умовах. За його словами, у Кремля глобальні плани на це протистояння, а якщо світ не зупинить президента РФ Володимира Путіна остаточно, тоді всі події в найближчому майбутньому будуть лише масштабнішими. Москва вкладає в дестабілізацію ситуації на Заході великі гроші.