"Ситуація жахлива": коли Палата представників голосуватиме за гроші для України (відео)

Конгресмен-республіканець порівняв Україну з Афганістаном і заявив, що виграш Володимира Путіна ослабить США. При цьому відзначив, що його колеги по партії за допомогу Україні хочуть звільнити спікера Майка Джонсона.

Палата представників Конгресу США може розглянути питання виділення допомоги Україні після великодніх свят. Якщо допомогу винесуть на голосування, то спікеру Майку Джонсону загрожує втрата посади. Про ситуацію в Конгресі конгресмен-республіканець Майкл Маккол (Michael McCaul) розповів у інтерв'ю телеканалу CBS News.

Майкл Маккол у розмові з журналістами пов'язав дії США у Афганістані з подіями в Україні. На якого думку, рішення уряду Джо Байдена вивести американський контингент з Афганістану було найбільшою помилкою.

Сьогодні ж відсутність допомоги Україні є ще одним свідченням ослаблення США. Тому, наголосив конгресмен-республіканець, він очікує, що голосування щодо виділення пакета допомоги все ж відбудеться. Орієнтовна дата — після Великодня (31 березня), після 9 квітня, — заявив політик.

Республіканець відзначив, що на фронті в Україні через дефіцит боєприпасів склалась важка ситуація. Якщо продовжиться затримка, то президент РФ Володимир Путіна може виграти війну, а союзники США побачать, що на американців не можна покладатись.

"Я хотів би, щоб це було зроблено якнайшвидше. Я думаю, що ситуація в Україні на лінії фронту жахлива. Ми не можемо [програти — ред.]: якщо програємо в Україні, як в Афганістані, то програємо Путіну і дамо йому заволодіти Україною і Грузією. [Тоді ми — ред.] відмовимося від наших союзників, як ми це зробили в Афганістані", — сказав політик.

Також конгресмен побачив ще один зв'язок з Афганістаном. На його думку, терористи "Ісламської держави" (ІДІЛ) змогли здійснити теракт в концертному залі "Крокус", тому що отримали майданчик для підготовки в цій центральноазійській країні.

Спікер Палати представників, республіканець, Майк Джонсон розуміє, що на сьогодні вирішується питання національної безпеки, — зауважив Маккол. Однак він визнав, що колеги-республіканці можуть зняти спікера з посади, якщо він поставить на голосування допомогу Україні. Зокрема, відповідна заява вже надійшла від республіканки Марджорі Тейлор Ґрін (Marjorie Taylor Greene).

"У нього складна ситуація. Є прохання про звільнення. Я вірю, що він розуміє національну безпеку і він знає, наскільки це важливо", — пролунало у ефірі CBS News.

Допомога США — деталі

Зазначимо, президент Джо Байден восени 2023 року запропонував виділити Україні більш як 60 млрд дол. військової допомоги. Допомогу не виділили внаслідок блокування цього рішення членами Республіканської партії у Палат представників Конгресу. Кілька місяців це питання пов'язували з міграційним законодавством, доки у лютому 2024 року уряд не відділив фінансування союзників у окремий законопроєкт. Однак голосування все ще не відбулось: спікер Майк Джонсон не ставить його на голосування, оголошує канікули, пропонує надати допомогу в кредит тощо.

Нагадуємо, 13 березня в Мінюсті розповіли, що Україна може отримати 8,5 млрд дол. від США в кредит — в рахунок коштів, заблокованих в Конгресі.