За однієї умови: Макрон допустив участь Путіна у зустрічі лідерів G-20

За словами французького лідера, якщо присутність президента РФ на саміті буде "корисною", то "ми повинні це зробити", однак ця ініціатива не повинна "створити розкол".

Президент Франції Емманюель Макрон не відкидає можливості присутності президента Російської Федерації Володимира Путіна на саміті "Великої двадцятки", який відбудеться в листопаді 2024 року в Бразилії. Про це пише RFI.

Повідомляється, що обговорення присутності російського президента на засіданні G-20 обговорювали в межах спільної пресконференції Емманюеля Макрона з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва в Бразилії.

За словами журналістів, Макрон заявив про необхідність досягти консенсусу серед лідерів G-20 у питанні запрошення Путіна на саміт. За його словами, це буде "роботою бразильської дипломатії".

Макрон також заявив, що якщо така зустріч може бути "корисною", то "ми повинні це зробити". При цьому він наголосив, що якщо питання запрошення Путіна "без сумніву, створить розкол", то цього не повинно статися.

Як зазначають автори публікації, Бразилія прийняла головування у "Великій двадцятці" у грудні та прагне отримати підтримку нових джерел фінансування політики щодо боротьби з голодом та зміною клімату.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 26 березня Макрон вирушив у триденну поїздку до Бразилії, зокрема, щоб переконати президента країни стати на бік Києва, оскільки до цього моменту Лулу прагнув зберігати нейтралітет.

Раніше, 4 грудня Лула заявив, що готовий запросити Путіна на саміт країн G20 до Бразилії, однак президенту РФ доведеться "оцінити наслідки" свого приїзду. За словами бразильського лідера, Путін "знає, що може статися".