Американська допомога Україні є "заручником" спікера Палати представників Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" президента Росії Володимира Путіна.

Для захисту від атак Збройних сил Російської Федерації Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, які залежать від допомоги США. Про це повідомило видання CNN.

Видання зазначило, що американська допомога Україні наразі є "заручником" спікера Палати представників США Майка Джонсона, який є "одним із найпотужніших союзників" президента РФ Володимира Путіна.

У ЗМІ зауважили, що Київ має найкращу протиповітряну оборону в Україні, проте держава не має ресурсів для того, аби таким чином захистити інші міста.

За словами голови військового комітету НАТО Роба Бауера, Україна потребує допомоги США, проте вона не надійшла, тоді як боєприпаси до засобів ППО закінчуються.

"Майк Джонсон, вірний Дональду Трампу, який вихваляв Путіна, тримає в заручниках 42 мільйони людей в Україні", — йдеться у повідомленні.

Видання зауважило, що українці знають, що їхні життя залежить від того, чи винесе Майк Джонсон додатковий законопроєкт про національну безпеку на розгляд Палати.

Нагадаємо, 21 березня у ЗМІ розповіли, що НАТО може взяти на себе відповідальність за забезпечення військової допомоги для України. За словами журналістів, у штаб-квартирі Альянсу точилися дискусії, аби взяти частину допомоги Україні від Міноборони США та передати НАТО.

26 березня у ЗМІ повідомили, що виділений у березні пакет допомоги від США на 300 мільйонів доларів був використаний ще в листопаді 2023 року. Журналісти зауважили, що наразі кошти недоступні до використання.