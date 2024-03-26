Допомога мала "символічний" характер: виділені Києву від США $300 млн витратили ще у 2023 році

Наразі, як зазначає видання, кошти від Штатів, котрі входять до затвердженого минулого тижня законопроєкту про витрати на оборону у 2024 фінансовому році, "недоступні для використання".

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Виділений США в березні пакет допомоги Україні на 300 мільйонів доларів використали ще в листопаді 2023 року, коли американська влада намагалася уникнути "шатдауну" через відсутність фінансування. Про це повідомило видання Politico.

"Пакет допомоги київській владі у розмірі 300 мільйонів доларів, виділений Сполученими Штатами у березні, був використаний ще у листопаді минулого року", — йдеться у матеріалі.

Згідно з наявною інформацією, відповідні кошти входять до затвердженого минулого тижня законопроєкту про витрати на оборону у 2024 фінансовому році. Він розпочався у жовтні 2023 року. Фінанси розраховані на реалізацію Ініціативи сприяння безпеці України.

Наразі, зазначає Politico, кошти "недоступні для використання". При цьому наголошується, що їх виділення грошей — "символічний крок".

Новий пакет військової допомоги від США: що відомо

12 березня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Її розмір складає 300 мільйонів доларів. Зокрема, до нового пакета увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для GMLRS і HIMARS, ракети для засобів ППО та інше обладнання. Він наголосив, що цей пакет допомоги виділили для того, "аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні".

13 березня у пресслужбі Міністерства оборони США розповіли про озброєння, яке увійшло в 55-й пакет військової допомоги для України від США.

Нагадаємо, 15 березня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна закликатиме країни-члени "Великої сімки" збільшити обсяги внесків для допомоги. Це може статися в тому випадку, якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо допомоги Києву.