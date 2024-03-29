"Не буде потрібно нічого визнавати": Лавров висловився про легітимність Зеленського після 20 травня

Глава МЗС Росії стверджує, що спершу потрібно дожити до 20-х чисел травня, після чого ситуація може змінитися. При цьому Лавров не уточнив, що саме він має на увазі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що питання легітимності президента України Володимира Зеленського, можливо, не доведеться обговорювати. Про це повідомляє російська газета "Коммерсантъ".

За словами журналістів, Лавров зробив цей коментар на тлі заяв постпреда Росії при ООН Василя Небензі про легітимність українського президента. Небензя нагадав, що термін повноважень Зеленського закінчується 20 травня, і якщо він скасує вибори, то стане нелегітимним правителем.

"Що стосується 20 травня, що буде 21 травня, доживімо до цього. Може, нам і не буде потрібно нічого визнавати", — зазначив Лавров у відповідь на запитання журналіста "Известий" про позицію Росії після 20 травня щодо легітимності Зеленського.

Лавров також підкреслив, що Росія неодноразово висловлювала готовність до мирних переговорів, однак Зеленський заборонив такі переговори указом. На думку глави МЗС РФ, українському лідеру необхідно скасувати цей указ, перш ніж можливі будуть подальші переговори.

Нагадаємо, 27 березня німецьке видання Die Welt писало, що Україна стоїть перед загрозою переходу до оборони, що може призвести до "замороженого конфлікту" вже у 2024 році. Російські збройні сили можуть залишатися в Україні, але постачання західної зброї припиняться, а переговори про вступ України до ЄС і НАТО також будуть припинені.

Раніше, 7 березня, видання Politico повідомило, що німецький канцлер Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки "все зайшло занадто далеко". Таким чином, політик продовжує відмовлятися постачати Україні ракети Taurus.