Зеленський заявив, що Данілов залишається в команді: яку посаду він обійме

За версією нардепа Олексія Гончаренка, колишній секретар РНБО стане послом у Молдові, проте раніше парламентарій заявляв, що Данілова відправлять до Норвегії.

Колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова буде призначено послом України в Республіці Молдова. Про це 29 березня повідомив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

При цьому Гончаренко не вказав, звідки йому відомо про кадрові призначення президента. При цьому раніше він заявляв, що Данілов стане послом у Норвегії.

Зазначимо, що указом президента України Володимира Зеленського №192/2024 Марко Шевченко звільнений з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова.

Водночас на засіданні РНБО 29 березня президент Зеленський заявив, що Данілов продовжить роботу в інтересах України, але вже в дипломатичній сфері. Однак він не уточнював, яку конкретно посаду обійме колишній секретар РНБО.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, а Данілова змінив Литвиненко.