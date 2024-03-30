Разом майже 30 років і створили "Квартал 95". Чим Сергій Шефір важливий для Зеленського

Брати Сергій і Борис Шефіри писали жарти для команд "КВК", а з 1995 року почалася їхня багаторічна співпраця з Володимиром Зеленським. Сергія Шефіра вважали одним із претендентів на посаду голови Офісу президента, але він віддав перевагу статусу помічника. Фокус згадав цікаві факти з життя найближчого соратника голови держави.

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади першого помічника свого друга Сергія Шефіра, найближчого соратника з часів юності. Разом зі старшим братом Борисом і нинішнім главою держави вони створили студію "Квартал 95".

Сергій Шефір обіймав посаду першого помічника Володимира Зеленського з 21 травня 2019 року. В Офісі президента він відповідав за контакти з великим бізнесом в Україні та за кордоном. У квітні 2021 року Шефір-молодший супроводжував Зеленського на зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Мітталом.

ЗМІ також писали, що до повномасштабної війни України з Росією Шефіра бачили на зустрічах з українськими олігархами. Також відзначався його вплив на роботу НАЕК "Енергоатом" і Одеського припортового заводу.

З "КВК" на Банкову: кар'єрний шлях Шефіра

Брати Шефіри в минулому писали жарти для різних команд "КВК" і самі грали в клубі. Восени 1995 року Сергій і Борис Шефіри влаштовували в Кривому Розі фестиваль КВК, де й познайомилися з молодим Зеленським і покликали його в команду "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". З цього часу почалася їхня багаторічна співпраця.

У 2003 році брати Шефіри та Володимир Зеленський заснували студію "Квартал 95". Ще через два роки вийшло в ефір відоме гумористичне шоу "Вечірній квартал".

Сергій Шефір обіймав посаду першого помічника Володимира Зеленського з 21 травня 2019 року Фото: Getty Images

Після перемоги Зеленського на президентських виборах Сергія Шефіра вважали одним із можливих претендентів на посаду глави адміністрації президента. Однак він сказав, що в цьому кріслі має сидіти "добре юридично підкована людина". У підсумку ОП тоді очолив Андрій Богдан, а потім на зміну йому прийшов Андрій Єрмак.

"Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського. Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він залишився людиною, ставши політиком. Мені здається, це найголовніше. Я буду там, де потрібен, і знаю, що він мене не підведе", — описував Сергій Шефір свій статус.

Один із представників влади в розмові з "Українською правдою" говорив, що Шефір для Зеленського — як старший брат.

"Він для президента — такий собі ментор у хорошому розумінні слова, який психологічно підтримує. Нахманович говорить йому свою думку з боку: вона може бути не професійною, але щирою", — розповідав співрозмовник видання.

Випустили 18 куль: історія замаху на Сергія Шефіра

Сергія Шефіра намагалися вбити, 22 вересня 2021 року на нього було скоєно замах. У Київській області між селами Ходосівка та Лісники невідомі з автомата обстріляли автомобіль, у якому він їхав. У машину влучило 18 куль, водія поранила, а сам Шефір не постраждав.

В Офісі президента заявили, що напад на першого помічника президента Сергія Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов'язано з боротьбою проти олігархів.

Автомобіль Сергія Шефіра після замаху Фото: Getty Images

Фокус раніше писав про звільнення трьох радників Зеленського. Посади втратили Олег Устенко, Сергій Трофімов і Михайло Радуцький.

Крім цього, 29 березня Володимир Зеленський звільнив заступників глави Офісу президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Новими заступниками стали заступниця міністра юстиції Ірина Мудра і керівниця кабінету глави ОП Олена Ковальська.