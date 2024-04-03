"Ніколи не станеться": Путін хоче окупувати Київ та "стерти" Україну, — Блінкен (відео)

Держсекретар США не став виключати рукостискання Джо Байдена та Володимира Путіна в майбутньому. Однак він запевнив, що реакція НАТО на просування ЗС РФ навіть на міліметр в одну з країн-членів не змусить на себе чекати.

Державний секретар США Ентоні Блінкен впевнений, що бажання президента Росії Володимира Путіна захопити Київ та "стерти" усю Україну ніколи не справдиться. Про це він заявив в ефірі французького каналу LCI, як передали в TF1info.

"Цього ніколи не станеться", — запевнив Блінкен.

Він наголосив, що рішення щодо перемир’я з Росією та статусу тимчасово окупованих територій має ухвалювати тільки Україна.

"Що б вони не вирішили, ми їх підтримаємо", — зазначив держсекретар США.

Він не став виключати рукостискання президента США Джо Байдена та Путіна у майбутньому. Однак політик підкреслив, що таке можливо лише у випадку, якщо лідер РФ змінить свою політику.

Блінкен не вірить, що Путін зацікавлений у розширенні конфлікту та залученні країн НАТО. З його слів, якщо війська РФ просунуться хоча б на "сантиметр або навіть міліметр" на територію НАТО, буде відповідна реакція членів альянсу.

Також американський держсекретар прокоментував ядерну загрозу з боку Росії. З його слів, у Вашингтоні "існував страх" щодо того, що Москва вдасться до ядерних ударів.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники обговорять створення "дорожньої карти" для України.

Представник Білого дому Джо Кірбі розповів, що адміністрація Джо Байдена шукатиме способи забезпечити Україну негайною підтримкою. Він наголосив, що "дедлайн", коли уряд мав почати діяти, вже сплив.