Бійка почалася до бою: Хейні штовхнув Ломаченка під час битви поглядів (відео)

У американського боксера не витримали нерви під час церемонії зважування — він ледве не зіштовхнув суперника зі сцени.

Американський боксер Девін Хейні на церемонії зважування штовхнув свого суперника у майбутньому поєдинку Василя Ломаченка. Бійка сталася під час битви поглядів, повідомляє 20 травня промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Після інциденту Марк Крігель, коментатор американського спортивного каналу ESPN запитав у Ломаченка, — "чому ти посміхаєшся?". Боксер, який виступає під українським прапором, відповів, — "бо тепер він мій. Він мій. У нього немає влади. Він наляканий".

Поведінку американського бійця засудив давній диктор боксерських поєдинків Ел Бернштейн.

'Чесно кажучи, це було непростимо. Ви ризикуєте поставити бій під загрозу. Ломаченко легко може отримати травму — вивих кісточки, падіння тощо. Немає причин для цього", — написав Бернштейн у своєму Twitter.

Як повідомляє ESPN, в результаті на Хейні, який заробить за бій 4 мільйони доларів, буде подано скаргу до Атлетичної комісії штату Невада. Повідомляється, що Хейні, радше за все, буде оштрафований.

Бій Ломаченко проти Хейні

У ніч на 21 травня у Лас-Вегасі, штат Невада, Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, битиметься з Девідом Хейні. Це буде бій за всі пояси легкої ваги. Глядачі в Україні зможуть дивитися бій приблизно о 6:00 за київським часом.

Для Василя Ломаченка це буде перша поява на MGM Grand Garden Arena з жовтня минулого року, коли він у напруженому поєдинку переміг Джемейна Ортіса.

Нагадаємо, Фокус писав про те, де дивитися бій Ломаченко проти Хейні. В Україні поєдинок не транслюватимуть.

Нагадаємо також, що у березні цього року боксер Василь Ломаченко опублікував звернення митрополита УПЦ МП, в якому йшлося про "утиск" церкви.

Раніше повідомлялося, що боксер Ломаченко опинився в центрі скандалу через фото з другом Кадирова Ісламом Махачевим на поєдинку UFC.