Першу ракетку РФ Касаткіну освистали на Roland Garros після програшу Світоліній (відео)

Деякі фанати почали свистіти на адресу Дарії Касаткіної після вже традиційного нерукостискання у матчах українців та росіян. Хоча найкраща тенісистка РФ — одна з небагатьох її співвітчизників, хто відкрито висловлюється проти війни в Україні.

Публіка, яка зібралася на матчі за вихід до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу між росіянкою Дарією Касаткіною та українкою Еліною Світоліною, освистала представницю Росії після поразки. Про це повідомляє The Daily Mail.

Знаючи позицію українських спортсменів не тиснути руки опонентам із Росії чи Білорусі, Касаткіна після матчу зробила схвальний жест у бік Світоліної — показала великий палець. Українка відповіла взаємністю — теж мовою жестів.

Світоліна та Касаткіна обмінялися жестами

Еліна Світоліна святкує перемогу

Однак деякі з фанатів почали освистувати росіянку, коли та йшла з корту. Після цього Касаткіна написала у Twitter, що їде з Парижа із дуже гірким почуттям.

"Всі ці дні, після кожного матчу, який я зіграла в Парижі, я завжди цінувала й дякувала публіці за підтримку гравців. Але вчора мене освистали лише за те, що я виявила повагу до позиції суперника не тиснути руки", — написала тенісистка.

Звернення Дарії Касаткіної до публіки на Ролан Гаррос

Дев'ята ракетка світу Дарія Касаткіна, мабуть, гучніше за інших своїх співвітчизників зі світу спорту, у тому числі й спортсменів із Білорусі, висловлювалися проти російського вторгнення в Україну, що викликало чимало гнівних відгуків на батьківщині.

Касаткіна сказала, що свист публіки її засмутив, але пообіцяла повернутися на корти "Ролан Гаррос" наступного року. Як би там не було, її гра запам'яталася. В одному з попередніх своїх матчів вона зробила так званий твіннер — завершила розіграш ефектним ударом, стоячи спиною до сітки, який навіть назвали "ударом турніру".

"Удар турніру" на корті Ролан Гаррос

В 1/8 фіналу Еліна Світоліна зустрінеться з Аріною Соболенко, яка вирішила відмовитися від пресконференції після того, як їй стали ставити незручні запитання про війну в Україні та підтримку на адресу білоруського політика Олександра Лукашенка.

Еліна Світоліна — після виходу в 1/8 Ролан Гаррос

Також повідомлялося, що Андрій Шевченко й Олександр Зінченко вперше повернулися додому з початку війни та були здивовані нинішніми реаліями.