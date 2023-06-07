"Журналісти вбивали Андрія Шевченка", — Ребров зробив першу гучну заяву у статусі тренера збірної

За словами нового наставника збірної України, протягом двох років роботи Андрія Шевченка всі журналісти "вбивали за його стиль гри", проте надалі він все ж вивів збірну України на Чемпіонат Європи. Ребров також поділився, що до його штабу увійде тренер "Шахтаря" з фізпідготовки.

Новий наставник збірної України Сергій Ребров заявив, що один із попередніх тренерів синьо-жовтих Андрій Шевченко нібито зазнав жорсткої критики з боку української преси. Про це він сказав на своїй першій прес-конференції як тренер національної команди.

Ребров припустив, що концепція гри, яку прищеплював Андрій Шевченко, під час перебування тренером збірної, близька його баченню.

"Важливо, коли це сталося. Після двох років роботи, коли Андрія Шевченка всі журналісти чи не вбивали за його гру, за його стиль гри, а за два роки він потрапив на Чемпіонат Європи", — сказав Ребров.

Ребров нагадав про товариський матч проти збірної Мальти у червні 2017 року, який Україна програла, і "що тоді робили з Андрієм Миколайовичем".

"Стиль ви побачите"

"Тому я не вважаю, що так важливий конкретний стиль гри. Збірна України має діяти агресивніше, порівняно з останнім матчем проти збірної Англії. А стиль ви побачите", — сказав Ребров.

За словами Реброва, він розмовляв із тренером молодіжної команди Русланом Ротанем, який керував командою під час першого матчу відбору на Євро-2024 проти Англії.

Зі згаданої збірної Мальти Україна має зіграти 19 червня вже офіційний, а не товариський матч.

"Побачимо, може хтось вважає, що з Мальтою можна грати будь-якими гравцями, то ми ж вже з ними грали", — нагадав Ребров.

Огляд товариського матчу Україна – Мальта 0:1

Ребров також назвав своїх помічників. Це іспанські фахівці Альберто Боске (збір інформації з гравців збірної та її суперників, аналіз матчів) та Вісне Гомес (фізична та тактична підготовка), до яких приєднаються і деякі українські тренери. Тренером же воротарів національної команди призначено Рустама Худжамова, а в якості тренера з фізпідготовки буде тимчасово викликано фахівця з "Шахтаря" Хав'єра Луруенью Лобо.

Унаї Мельгоса збиратиме інформацію про потенційних гравців збірної, проводитиме аналіз матчів молодіжних та юнацьких команд.

Роман Яремчук

На жаль, травма нападника бельгійського "Брюгге" Романа Яремчука не дає йому приєднатися до складу збірної. Але Ребров відзначив прогрес динамівця Владислава Ваната, його стабільну гру, а також Влада Кочергіна, який своїми виступами у польській Екстракласі за "Ракув" заслужив місце у збірній.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко додав, що буде фантастичним результатом, якщо у поточному відборі на Євро-2024 Україна вийде в основний етап турніру. Однак головне — "якісна гра команди".

Нагадаємо, що 26 березня на "Уемблі" Україна програла Англії у першому матчі відбору на Євро. Футболісти української команди не впоралися із вінгером "Арсеналу" Букайо Сака, який був головною дійовою особою тієї зустрічі.

Андрій Ярмоленко

За словами Реброва, попри солідний футбольний вік, Андрій Ярмоленко зараз демонструє гарну форму в "Аль-Айні".

Де збірна України проводитиме матчі

Наразі збірна веде підготовку у Словаччині, можливо майбутні "домашні" ігри збірної проходитимуть у Німеччині, Австрії чи Польщі, "само собою", зазначив Павелко. За його словами, враховується низка критеріїв, таких як безпека та зручність для вболівальників.

Відео презентації Реброва як тренера збірної

Під час презентації у якості нового тренера збірної Ребров заявив, що його контракт з УАФ розрахований на три роки, а завдання ставляться максимальні.

Також повідомлялося про те, що у фіналі Ліги Європи "Севілья" всьоме стала переможницею турніру, обігравши "Рому" Жозе Моурінью в серії пенальті. Це був перший фінал євроліги, в якому команда "Особливого" поступилася опонентам.