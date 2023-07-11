Перемогла першу ракетку світу: Світоліна вийшла у півфінал Вімблдона-2023 (відео)

Українська тенісистка обіграла чемпіонку з Польщі Ігу Свьонтек. Наступною суперницею Еліни Світоліної буде чешка Маркета Вондроушова.

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у півфіналі змагань Вімблдон-2023. У 1/4 фіналу вона перемогла польку Ігу Свьонтек, лідерку рейтингу Жіночої тенісної асоціації та триразову чемпіонку Roland Garros. Про це відомо з результатів поєдинку.

Рахунок гри Іги Свьонтек проти Еліни Світоліної становить 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. На те, щоб обійти конкурентку, українці знадобилося майже три години.

У виданні Sport.ua зазначили, що зустріч у чверті фіналу Вімблдона була вже другою для тенісисток. Тепер рахунок між спортсменками став рівним.

У півфіналі Світоліна гратиме проти Маркети Вондроушової, чеської тенісистки та призерки Літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Вімблдона-2023 — що це за змагання

Вімблдон або Вімблдонський чемпіонат — це двотижневий турнір великого тенісу, який проводять щорічно у червні-липні на лондонських кортах.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Roland Garros обіграла найкращу тенісистку РФ Дарію Касаткіну. Спортивні коментатори заявили, що спортсменка використала кожну можливість для атаки.

Як повідомляли у ЗМІ, після поєдинку між Світоліною та Касаткіною росіянку освистала публіка. Спортсменка з країни-агресорки, знаючи про відмову українців тиснути руки суперникам з РФ та Білорусі, після матчу показала Світоліній великий палець.