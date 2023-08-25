Усик — Дюбуа: де дивитися бій, за який український чемпіон заробить набагато менше €49 млн

Журналісти підрахували суму гонорару, який отримає Усик за бій у Вроцлаві. За розподілом WBA, українцю дістанеться 75% від загальної суми (але це набагато менше, ніж за матч-реванш проти Джошуа). Дюбуа ж заробить 25% і вже гарантував собі €1,87 млн, незалежно від того, наскільки розчарує шанувальників боксу 26 серпня.

Суботнього вечора, 26 серпня, на відкритому майданчику стадіону в польському місті Вроцлав український боксер Олександр Усик вийде на ринг проти суперника з Великої Британії Даніеля Дюбуа.

Усик — Дюбуа: де дивитися бій

Усик — Дюбуа: де дивитися бій Фото: The Sun

В Україні транслювати боксерський поєдинок у прямому ефірі буде медіаплатформа Megogo. Бій на стадіоні Tarczyński Arena (домашній для футбольного клубу "Шльонськ") орієнтовно розпочнеться о 23:55 за київським часом. На 26 серпня тут також заплановані й інші боксерські поєдинки.

Усик — Дюбуа: стадіон Tarczyński Arena

За інформацією транслятора, початок основних боїв суботнього вечора — о 20:00. Учасники ж головного поєдинку вийдуть на ринг о 23:55.

Усик — Дюбуа: представлення суперників

Усик — чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO — захищатиме свої титули в бою проти регулярного чемпіона світу за версією WBA та екстимчасового чемпіона світу за версією WBA (2021-2022 рр.).

Даніель Дюбуа, до всього іншого, брав участь і в Юнацьких Олімпійських іграх 2014 року. На плечах 25-річного спортсмена лежить менший тягар відповідальності, порівняно з Усиком. У кожному зі свого попереднього 21 виходу на ринг Дюбуа вважався фаворитом, у статусі ж андердога він змагатиметься вперше.

Даніель Дюбуа

До слова, за останні вісім років цей бій Усика пройде найближче до дому. У своїх останніх 20 виступах 36-річний боксер залишався непереможеним.

Минулий поєдинок Усика — проти британця Ентоні Джошуа наприкінці 2021 року — теж відбувся на футбольному стадіоні. Це була домашня арена лондонського "Тоттенгем Хотспур", яка розташована менше ніж за 25 км від місця проживання британського важковаговика.

Скільки зароблять Усик і Дюбуа за суботній вечір

Поки що офіційні суми гонорарів за бій Усик — Дюбуа не підтверджені. Але, згідно з розподілом призового фонду WBA, Усику дістанеться 75% від загальної суми, а Дюбуа отримає решту 25% від призового фонду.

Очікується, що Усик заробить 5,72 млн євро, що набагато менше, якщо порівнювати з матчем-реваншем проти Джошуа (майже 49 млн євро).

За підрахунками журналістів, це буде тільки четверта семизначна сума гонорару Усика.

Зі свого боку, Дюбуа вже гарантував собі 1,87 млн євро, незалежно від того, наскільки він розчарує шанувальників боксу в суботу 26 серпня.

Нагадаємо, що в липні Усик заявив про намір стати президентом України. Такою подальшою кар'єрною перспективою він перейметься вже після завершення виступів на професійному рингу.

Також повідомлялося, що стали відомі подробиці поїздки Усика на передову в населений пункт Нью-Йорк. Боксер зустрівся з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.