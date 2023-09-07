Зірвалась зі скелі: трагічно загинула відома футболістка, яка грала за українську команду (фото)

Молдовська футболістка Віолета Міцул була бронзовою медалісткою чемпіонату України. Вона виїхала з країни 2022 року, коли почалось російське вторгнення.

Футбольна федерація Молдови повідомила про трагічну загибель 26-річної титулованої спортсменки Віолети Міцул. Міцул грала у жіночих футбольних командах Молдови та України. Між тим в Україні востаннє повідомляли про смерть футболістів у серпні 2023 року: на фронті загинув Микола Жидков. Про обставини надзвичайної події та про життя спортсменки розповіли на сайті федерації.

Выолета Міцул загинула в Ісландії: жінка відпочивала разом з подругами по команді. Нещасний випадок стався на скелях — 26-річна жінка зірвалась і отримала травми, несумісні з життям.

Також у мережі уточнюють, де саме відбулась подія — у містечку Вопнафіордюр на північно-східному узбережжі. Зокрема, вказують, що трагічне падіння сталось в ніч з 4 на 5 вересня. Спершу поліція не знала імені загиблої, але пізніше повідомили, що це Міцул: вона померла до прибуття медиків.

Смерть у спорті: деталі біографії футболістки

Віолета Міцул народилась 3 квітня 1997 року в Тирасполі. З 13 років почала грати у футбол — приєдналась до місцевого клубу. Весною 2023 року доєдналась до футбольної команди в Ісландії під назвою Ungmennafélagið Einherji. Саме у цій країні жінка і загинула.

Протягом спортивної кар'єри Міцул зіграла близько 40 ігор на позиції захисника. Долучалась до десяти різних команд в шести країн: Молдови, Іспанії, Казахстану, Румунії, України, Ісландії.

Спортивні досягнення Віолети Міцул:

володарка Кубка Республіки Молдова у складі ФК "Тирасполь-Алга" — 2013 та 2015 рр.;

срібна медаль чемпіонату Республіки Казахстан у складі команди "Астана" — 2016 р.;

призерка чемпіонату Казахстану (двічі срібло) і призерка (срібло та бронза) Кубка РК у складі команди ЖФК "Окжетпес" — 2017 та 2018 рр.;

володарка Кубка Румунії з командою Vasas Femina — 2019 р.;

бронзова медаль чемпіонату України у складі команди "Восход" — 2021 р.;

золото чемпіонату Італії, Ліга C, у складі команди "Апулія Трані" — 2022 р.

На сторінці ісландської команди "Ейнхерджі" вказано, що у Віолети залишилась родина — їм висловлюють співчуття. Також пишуть, яким вона була гравцем: "Вона була міцним командним гравцем і зразковою футболісткою. Її смерть стала великим шоком для всіх нас, і прірва, яку вона залишила після себе, велика".

Віолета Міцул Фото: З відкритих джерел Фото: Футбольна федерація Молдови

Нагадуємо, весною 2023 року в Києві помер футболіст та арбітр Вадим Шевченко. Чоловіку було 67 років і він був першим арбітром, який судив Чемпіонати України після здобуття незалежності. Тоді ж стало відомого про смерть конголезького футболіста Джоді Лукокі. Про причини смерті 29-річного чоловіка не повідомили, лише зазначено, що минулого року він мав медичні проблеми.