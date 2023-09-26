"Не все так однозначно": Анатолій Тимощук подав на Україну до суду, подробиці

Футболіст, який живе і тренується в Росії, невдоволений тим, що його позбавили всіх титулів і нагород в Україні та можливості працювати в цьому виді спорту.

На розгляді Спортивного арбітражного суду (CAS) перебуває справа щодо оскарження екскапітаном збірної України з футболу Анатолієм Тимощуком рішення Української асоціації футболу щодо позбавлення його усіх титулів та нагород, отриманих в Україні. Про це повідомляється на сайті УАФ.

"Зараз Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції в цій справі. Дату засідання CAS із цього питання буде встановлено окремо", — йдеться в повідомленні.

Раніше КДК УАФ заборонив Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом довічно через поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ. Також екскапітана української збірної було позбавлено всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України та Суперкубку України. Також його вирішили позбивити тренерської ліцензії Pro-UEFA та всіх державних нагород та почесних звань.

Анатолій Тимощук вирішив оскаржити це рішення і подав звернення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ.

Тимощук про війну РФ проти України

Зараз Анатолій Тимощук живе і тренується в Росії. Він є тренером російської команди "Зеніт". Сам він народився в Луцьку.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він ніяк не засудив російську агресію. Він заявив, що поки що не збирається повертатися до України і не вважає, що його слід критикувати за те, що він не підтримав Україну у війні.

"У кожного є своя позиція, моя — у тому, що не все так однозначно, тому намагаюся про це не говорити", — заявив Тимощук.

Він також сказав, що не відчуває різницю між українцями та росіянами та їхнім менталітетом.

"Я не бачу різниці між народами України та Росії. У нас у всіх однакове мислення та менталітет. "Зеніт" — мій дім, і я не збираюся звідси їхати. Поки що мене все влаштовує", — заявив Тимощук.

Український футболіст Андрій Ярмоленко розповів про свій діалог про війну з екскапітаном збірної України Анатолієм Тимощуком.

"Я його запитав: "Чому ти мовчиш? Ти був для мене прикладом. Я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене нах**, я послав його. На цьому наша розмова закінчилася", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що екснардеп Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю.