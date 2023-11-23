Старий знайомий: з ким зіграє збірна України у плей-оф відбору на Євро-2024

Національна збірна України з футболу отримала першого суперника на стадії плей-офф Євро-2024. До цієї стадії українська команда потрапила за рейтингом Ліги націй, а турнірну сітку склали за підсумками жеребкування у швейцарському Ньйоні.

Футбольна збірна України зігравши внічию з командою Італії втратила будь-які шанси отримати пряму путівку на Євро-2024. Втім відібратися на турнір ще можна через сито плей-офф Ліги націй. Так, 23 листопада у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за підсумками якого стали відомі суперники української команди на шляху до європейського форуму.

Отже, у плей-оф відбору Євро-2024 збірна України спочатку зіграє проти Боснії та Герцеговини. Для українців ця гра буде виїзною, вона відбудеться 21 березня 2024 року. Якщо підопічним Сергія Реброва вдасться пройти цю збірну, то наступним суперником синьо-жовтих стане хтось із переможців пари Ізраїль/Хорватія. Цей матч відбудеться 26 березня.

До слова, востаннє зі збірною Боснії та Герцеговини наша команда грала у відборі на чемпіонату світу з футболу-2022. Так, 16 листопада 2021 року підопічні тоді ще Олександра Петракова здолали свого суперника з рахунком 2-0. Голами відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик. Завдяки цій перемозі українська збірна потрапила у стикові матчі за вихід на ЧС-2022, однак у підсумку поступилася збірній Вельсу.

Євро-2024: коли та де відбудеться турнір

Євро-2024 триватиме з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Учасники гратимуть матчі на десяти стадіонах:

у Берліні;

у Мюнхені;

у Дортмунді;

у Штутгарті;

у Гельзенкірхені;

у Франкфурті;

у Гамбурзі;

у Кельні;

у Дюссельдорфі;

у Лейпцизі.

Жеребкування групового етапу турніру заплановане на 2 грудня 2023-го. Процес відбуватиметься у Гамбурзі. До слова, збірна України тричі у своїй історії грала у фінальній частині Євро. Це відбулося у 2012, 2016 та 2020 роках. На Євро-2020 наша команда досягла наразі свого найкращого результату, дійшовши до чвертьфіналу турніру.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної України Сергій Ребров зізнався, чи спілкується зі своїми російськими колегами. Також раніше Фокус розповідав про українського учасника вуличного рибальського чемпіонату Артура Білана, який вирішив не повертатися додому після Чемпіонату світу в Італії. Причина: вдома він вже отримав дві повістки.