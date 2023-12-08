Спортсменів із РФ і Білорусі допустили до участі в Олімпіаді-2024, але з однією умовою

У МОК заявили, що росіяни і білоруси повинні будуть виступати під нейтральним прапором і тільки в індивідуальних змаганнях.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Про це йдеться на сайті організації.

Повідомляється, що росіяни та білоруси повинні будуть виступати під нейтральним прапором. Крім того, їм дозволено брати участь лише в індивідуальних змаганнях, а команди з цих країн до участі в Олімпійських іграх не допускаються.

Також у МОК заявили, що на змаганнях буде заборонена будь-яка національна символіка Російської Федерації та Білорусі, зокрема гімни, прапори та інше. Зазначається, що росіяни і білоруси виступатимуть як "індивідуальні нейтральні атлети". Щоб узяти участь, їм доведеться також пройти кваліфікацію і дотримуватися умов нейтралітету.

"Тільки дуже обмежена кількість спортсменів зможе пройти кваліфікацію через наявні кваліфікаційні системи", — зазначили в МОК.

У повідомленні йдеться, що спортсменів, які підтримують вторгнення РФ в Україну, не допустять до Олімпіади. Те саме стосується тих, хто має зв'язки з арміями Росії або Білорусі.

"Жоден російський і білоруський уряд або державні чиновники не будуть запрошені або акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що ще в серпні радник глави ОП Михайло Подоляк говорив, що російські спортсмени представляють просування масових убивств і насильства на міжнародній арені, тому не можна це підтримувати в жодному разі.

Крім того, у лютому 2023 року Європейські країни та США надіслали лист до МОК із проханням не пускати російських спортсменів на Олімпіаду. Країни-підписанти висловили стурбованість тим фактом, що російські спортсмени тісно пов'язані зі ЗС РФ, які 24 лютого 2022 року вторглися в Україну.