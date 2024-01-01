"Перемогти Усика": у Джошуа кинули новий виклик українському чемпіону

За словами промоутера Едді Гірна, Ентоні Джшоуа хоче бути учасником великих боїв, виграти титул чемпіона світу в надважкій вазі.

Колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) має твердий намір провести третій бій з українцем Олександром Усиком (21-0, 14 КО). Головним ініціатором цієї зустрічі в рингу виступає його новий тренер Бен Девісон. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV заявив промоутер Джошуа Едді Гірн.

Згідно з планом розвитку кар'єри, британець має повернутися в ринг у березні нинішнього року та побитися з хорватом Філіпом Хрговічем (17-0, 14 КО) за пояс Міжнародної федерації боксу (IBF), який, імовірно, стане вакантним після першого поєдинку Усика проти Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 23 КО). Тоді Ентоні Джошуа, який двічі програв нашому співвітчизнику за очками, матиме змогу кинути виклик переможцю реваншу українського боксера Олександра Усиком і британця Тайсона Ф'юрі.

"Усе, що хоче зробити Ентоні Джшоуа, — бути учасником великих боїв, виграти титул чемпіона світу в надважкій вазі та битися з Тайсоном Ф'юрі або отримати шанс ще раз поборотися з Усиком. Це те, чого хоче Бен Девідсон, — ще один раз спробувати перемогти Усика. Що стосується мене, то, вочевидь, мені б сподобався бій із Ф'юрі", — сказав Гірн.

25 грудня Ентоні Джошуа заявив: "Це найпрестижніший титул, який можна завоювати... Я спробую знову дотягнутися до Ф'юрі та Усика. Зазвичай не ходжу на бої, але це знаковий момент. Щойно цей бій завершиться, суперважка вага відкриє нові двері, і ми всі можемо отримати шанс стати чемпіонами. Кожен поєдинок наближається до кінцевого пункту призначення. У мене великі амбіції, я не святкую свої перемоги. Святкуватиму, коли стану чемпіоном світу".

Нагадаємо, 16 листопада повідомлялося, що названо дату і місце поєдинку Усик — Ф'юрі. Цей бій стане першим поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох поясів. Раніше абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі був Леннокс Льюїс, володіючи титулами WBA, WBC та IBF у 1999 році.