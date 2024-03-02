Макс Ферстаппен утримав на старті суперників, повністю контролював перегони та здобув впевнену перемогу в перегонах Формули 1. Його напарник Серхіо Перес фінішував другим. Третім на подіумі опинився Карлос Сайнс.

У вітряній пустелі під назвою Сахір у Бахрейні розпочався найдовший в історії 75-й чемпіонат Формули 1. Нам належить побачити битву в 24 гонках цього року. Макс Ферстаппен здобув перемогу в перших перегонах, і не просто перемогу — він виграв кваліфікацію, лідирував від старту до фінішу і показав найкраще коло в гонці — отримав "великий шолом". Це 55-та перемога голландця в кар'єрі. Попри те, що Перес кваліфікувався в Бахрейні лише п'ятим, він зміг гарно стартувати, обігнати суперників і провести впевнену гонку, фінішувавши другим.

Старт гран-прі в Бахрейні

У Формулі 1 без сюрпризів. Кваліфікація Бахрейн 2024

Перед стартом сезону команди мали лише 24 години тестів на цій же трасі в Бахрейні. Попередні прогнози експертів сходилися на тому, що Ред Булл цього року швидший за суперників на секунду. Тож усі з нетерпінням очікували на кваліфікацію, яка мала показати реальні сили суперників.

Перший раз в історії Формули 1 склад гонщиків у новому сезоні не змінився, але змінилися машини і навіть назви деяких команд. Але загалом можна сміливо проводити паралелі.

Усі машини зробили крок уперед, порівняно з результатами минулого року кожна команда відіграла близько 1,2 секунди на колі. При цьому в першому сегменті кваліфікації відставання 20-го боліда від першого було в одній секунді. Неймовірно близько!

Неприємним сюрпризом стала команда Альпін. П'єр Гаслі та Естебан Окон не пройшли до другого сегменту кваліфікації, посівши останній ряд стартової решітки. У Альпін нова концепція машини, яка вийшла важкою та нестабільною.

Решта розподілу сил у кваліфікації залишилася приблизно такою ж, як минулого року. Вільямс, Заубер, Хаас і РБ боролися за місця в середині стартової решітки.

Феррарі кваліфікувались у топ-4

За місця в першій десятці очікувано боролися гонщики МакЛарен, Мерседес, Феррарі, Ред Булл і Астон Мартін. Варто відзначити відмінне коло у виконанні Ніко Хюлькенберга, який на слабкому Хаас зміг потіснити з топ-10 Ленса Стролла.

На поулі все стабільно. Макс Ферстаппен здобув черговий поул, уже 33-й у кар'єрі, випередивши Шарля Леклера.

Тотальне домінування Ред Булл. Гонка Бахрейн 2024

Володар поулу та фаворит усіх прогнозів триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен стартував ідеально. З перших кіл уболівальники почали насвистувати гімн Голландії і мали рацію. Він провів ідеальну гонку, показавши, що суперників у нього досі немає.

Його напарник Серхіо Перес також добре стартував і прорвався на 4-те місце, потім обігнав Леклера та Рассела. Скоро стало зрозуміло, що команда Ред Булл відвезе з Бахрейну максимальну кількість очок, показавши тотальну перевагу. На 23-му колі Перес і сам став нудьгувати за кермом. "Ти занадто спокійний. Ти повинен кричати на мене!", — будив він свого гоночного інженера.

Карлос Сайнс із Феррарі провів чудові перегони, завоювавши подіум. З огляду на домінування Ред Булл це можна вважати маленькою перемогою. Феррарі не втрачали швидкість у перегонах, як минулого року. При цьому Карлос боровся не лише за місце на подіумі, а й за місце в наступному році. У міжсезоння несподівано для нього іспанець залишився без контракту на 2025 рік. Йому на зміну прийде "рятувати" Феррарі Льюїс Хемілтон. Схоже, ця ситуація додала Сайнсу мотивації. Він без сумніву боровся зі своїм напарником по Феррарі, випередивши Леклера два рази по ходу гонки.

Гонщики Мерседес у перегонах не змогли показати серйозного темпу. Рассел провалився на п'яте місце, Льюїс Хемілтон фінішував 7-м із катастрофічним відставанням від лідера у 50 секунд. Таке ж відставання у нього було на цій трасі минулого року. Машини Мерседес і Ред Булл — це нові концепти, але, схоже, Мерседесу ще доведеться розібратися з проблемами.

Фернандо Алонсо — єдиний гонщик, який брав участь у першій гонці на цій трасі у 2004 році та виборов тоді 6 місце за команду Renault. У ювілейних перегонах іспанець не зміг повторити результат двадцятирічної давнини та фінішував дев'ятим.

Справжня драма розгорнулася наприкінці гонки між пілотами команди РБ. Юкі Цунода демонстрував непогану швидкість та боровся з Кевіном Магнуссеном за 12 місце, коли йому наказали пропустити свого напарника по команді Даніеля Ріккардо. "Він зовсім не швидкий!!!", — кричав по радіо Цунода, але наказу не ослухався. Зате після перегонів демонстративно обігнав напарника, буквально підрізавши його. Заради справедливості варто зазначити, що Даніель так і не зміг обігнати Магнуссена, хоча й був на м'яких шинах.

Тріумф Ферстаппена та Переса засвідчили, що суперники мають над чим працювати, проте кваліфікація дала нам надію, що інтрига цього року буде. За тиждень у Саудівській Аравії ми зможемо зрозуміти, чи буде в решти шанс поборотися з Ред Булл.

Пілоти Ред Булл

Результати перегонів. Гран-прі Бахрейну 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda

2 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +22.457

3 Карлос Сайнс 55 Ferrari +25.110

4 Шарль Леклер 16 Ferrari +39.669

5 Джордж Расселл 63 Mercedes +46.788

6 Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes +48.458

7 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +50.324

8 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +56.082

9 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1:14.887

10 Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1:33.216

11 Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло

12 Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 коло

13 Даніель Ріккардо 3 RB Honda +1 коло

14 Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло

15 Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло

16 Ніко Хюлкенберг 27 Haar Ferrari +1 коло

17 Естебан Окон 31 Alpine Renault +1 коло

18 П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +1круг

19 Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло

20 Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +2 кола

Особистий залік після 1 етапу, Бахрейн 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 26 pts

2 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 18 pts

3 Карлос Сайнс 55 Ferrari — 15 pts

4 Шарль Леклер 16 Ferrari — 12 pts

5 Джордж Расселл 63 Mercedes — 10 pts

6 Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 8 pts

7 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 6 pts

8 Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 4 pts

9 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 2 pts

10 Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 1 pt

Кубок конструкторів після 1 етапу, Бахрейн 2024

1 Red Bull Racing Honda — 44 pts

2 Ferrari — 27 pts

3 Mercedes — 16 pts

4 McLaren Mercedes — 12 pts

5 Aston Martin Mercedes — 3 pts

Нагадаємо, під час проведення перегонів у 2021 році керівництво "Формули 1" ухвалило рішення скасувати гран-прі у Сінгапурі. Причиною тоді назвали обмеження щодо прийняття іноземців владою під час пандемії коронавірусу.

Фокус також розповідав, що під час 15-го етапу гонок "Формула-1" у 2020 році у Бахрейні ледь не сталася трагедія: тоді болить "Хаас" із французом Роменом Грожаном за кермом зіткнувся з російським "Альфа Таурі", яким керував Данило Кв'ят. .