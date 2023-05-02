Яким був океан 462 млн років тому: вчені знайшли 170 нових видів, що жили ще до динозаврів

Мініатюризація стала відповіддю на зміну екології в епоху ордовику, коли маленькі та сидячі організми не мали опор та пристосувань, що змушувало їх шукати інші шляхи для виживання.

Серед скам’янілостей, витягнутих з кар'єру Касл-Бенк в Уельсі, Великобританія, дослідники відкрили скарбницю з м'яких тканин. Група Касл Бенк, як називають колекцію, за допомогою краудфандингу надала науці понад 170 нових видів морських мешканців, пише IFLScience.

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Виняткові зразки, подібні до цих, іноді називають сланцями Берджесс, на честь канадського місця, де знайшли скам'янілості зі збереженими м'якими тканинами, що розширює наше розуміння еволюції груп тварин. Хоча ці типи скам'янілостей зазвичай обмежуються Кембрійським періодом, угруповання з Касл-Бенк датується середнім ордовиком, приблизно 462 мільйони років тому.

Попри свої невеликі розміри — від 1 до 5 міліметрів у загальній довжині тіла, організми, що належать до спільноти Касл-Бенк, включають різнокольорових черв'яків, морських зірок, губок, ракоподібних та членистоногих. Ці скам'янілості дають змогу зазирнути в життя одних із найдавніших спільнот, де домінували тварини, і дозволяють вченим відстежувати екологічний розвиток у часі.

Новий вид крихітних двостулкових членистоногих Фото: Joe Botting

Група Касл-Бенк не тільки неймовірно різноманітна, але й неймовірно добре збереглася. Серед скам'янілостей знайшли м'які тканини, такі як очі, зорові нерви, мозок і травні тканини. Дослідники припускають, що несподівано малі розміри тіла могли бути адаптивною відповіддю на зміну екології, оскільки багато скам'янілостей були маленькими, але не мали ніяких кріплень або пристосувань, що свідчить про те, що вони насильно вилучені з твердого субстрату перед похованням.

Новий вид членистоногих з видимим кишечником (темна лінія вздовж тіла) Фото: Joe Botting

Невеликий розмір і мобільність групи Касл-Бенк могли бути корисними рисами в епоху середнього ордовику через зміни в стратегії хижацтва або розподілі поживних речовин під час того, що автори називають "фітопланктонною революцією". Ця мініатюризація відбувалася в межах конкретних екосистем у той час, але залишаються питання щодо того, наскільки вона була поширеною.

Знахідка скам'янілостей в Уельсі стала можливою завдяки краудфандинговому проєкту, який зібрав кошти на мікроскопічне обладнання, необхідне для вивчення таких мініатюрних зразків. Дослідники сподіваються, що їхні зусилля принесуть ще більше відкриттів у майбутньому, проливаючи світло на темний період еволюції ранніх тварин, адже вже ідентифіковано понад 170 видів.

Раніше Фокус розповідав про те, що вчені знайшли скам'янілість осетра віком 66 мільйонів років. Ці древні риби ділили Землю з динозаврами.

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