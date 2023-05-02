Древні "сечові колби" для нюхання і дегустації сечі: як римляни лікували хворих

Археологи виявили звалище сміття епохи Відродження, наповнене старими медичними засобами в Римі, що дає унікальний погляд на практики гігієни та боротьби з хворобами в ранній Європі.

У самому серці римського Форуму Цезаря знайшли скарбницю медичних артефактів епохи Відродження. Нещодавнє дослідження показало, що насправді це було старе сміттєзвалище, яке кишіло понад 500-річним медичним обладнанням, зокрема колбами та пляшками, що використовували для зберігання сечі для медичного аналізу, пише Live Science.

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Вперше звалище виявили у 2021 році археологи, які працювали над міжнародним проєктом "Розкопки Форуму Цезаря". Дослідники змогли визначити, що звалище датується 16 століттям і спочатку знаходилося на місці, де колись розмістили лікарню пекарів (Ospedale dei Fornari, або "Лікарня пекарів"). Її побудувала гільдія пекарів, які перепрофілювали територію, раніше присвячену Юлію Цезарю.

Розкопки на цьому місці виявили безліч цікавих предметів, серед яких керамічні посудини, скляні банки та особисті речі, такі як монети і статуетки. Багато з них використовували для рутинного догляду за пацієнтами та їхньої гігієни, наприклад, миски і тарілки, які давали кожному пацієнту під час госпіталізування.

Але найдивовижнішими знахідками були скляні посудини, про які писали в середньовічних латинських медичних текстах, що згадуються як "matula" або фляги для сечі. Ці колби зазвичай використовували лікарі для аналізу сечі пацієнта, спостерігаючи за її кольором, осадом, запахом, а іноді навіть смаком.

Ця інформація допомагала діагностувати такі захворювання, як жовтяниця, хвороби нирок та діабет. Колби для сечі рідко зустрічаються в археологічному контексті, і їх важко ідентифікувати, оскільки вони дуже схожі на масляні лампи.

Окрім цих медичних артефактів, дослідники також знайшли на звалищі свинцеві затискачі та обвуглену деревину. Ці предмети могли використовувати для гігієнічних заходів, таких як спалювання предметів з будинків, де траплялися випадки чуми. Цистерну, в якій зберігалися відходи, засипали шаром глини, можливо, для запобігання поширенню інфекційних відходів.

Це дослідження проливає нове світло на ранньомодерні європейські практики гігієни та боротьби з хворобами і акцентує на необхідності подальшого вивчення цієї неймовірної епохи історії медицини.

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