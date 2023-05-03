Справжня причина смерті лорда Карнарвона. Вчені з'ясували, як спрацювало "прокляття Тутанхамона"

Смерть лорда Карнарвона невдовзі після відкриття гробниці Тутанхамона спричинила шалений ажіотаж у ЗМІ навколо нібито "прокляття мумії". Однак проведені дослідження розкрили певні загадки.

Вивчення стародавніх гробниць не завжди безпечне для життя та здоров'я археологів. Одним із таких прикладів є загадкова загибель лорда Карнарвона. Однак дослідження 2002 року спростувало теорію про те, що прокляття пов'язане з підвищеним ризиком смерті. Натомість вчені почали задумуватися, чи може гробниця бути домівкою для небезпечних патогенних мікроорганізмів, пише IFLScience.

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Лорд помер у 1923 році у віці 56 років, ймовірно, від зараження крові або пневмонії. Хоча основна теорія полягає в тому, що він заразився від укусу комара, деякі дослідники вважають, що це може бути пов'язано з наявністю спор Aspergillus в гробниці.

Аспергіл — це грибковий патоген, який може спричиняти аспергільоз, захворювання, що вражає тканини, наприклад, легені. Хоча більшість людей без проблем вдихає спори аспергілу щодня, ті, хто має ослаблену імунну систему, ризикують розвинути серйозніші захворювання, такі як пневмонія.

Деякі вчені стверджують, що Карнарвон міг заразитися аспергілом із гробниці, оскільки спори можуть залишатися в легенях в сплячому стані протягом тривалого часу, перш ніж активуватися. Вони припускають, що симптоми, які виявили в Карнарвона, відповідають інвазивному аспергільозному синуситу з локальним поширенням на орбіту.

Присутність Aspergillus в гробницях не є новою концепцією. Її запропонували як можливе пояснення смерті 10 вчених, які відкривали гробницю короля Казимира, де, як вважалося, здетонувала "біологічна бомба", про що Фокус розповідав раніше. Однак, хоча дехто припускав, що смерті після відкриття гробниці Тутанхамона можуть бути пов'язані з патогеном у гробниці, конкретних доказів на підтвердження цього немає.

Вважалося, що "прокляття мумії" торкнулося й інших учасників експедиції, зокрема сера Брюса Інгема, чий будинок згорів після того, як він прийняв у подарунок преспап'є, зроблене з муміфікованої руки.

Потім був принц Єгипту Алі Камель Фахмі-бей, який також помер у 1923 році, але стверджувати, що його застрелила дружина — справа рук Тутанхамона, було б перебільшенням (хоча й оригінальним юридичним захистом).

А проте ідея прокляття мумії залишається актуальною, і на її основі з'являються незліченні книги та фільми. Навіть сьогодні, через понад 90 років після смерті Карнарвона, захоплення Тутанхамоном та його гробницею не згасає.

Але тоді, легенда про "прокляття мумії" може жити, правда про смерть Карнарвона, найімовірніше, приземленіша. Незалежно від того, чи це сталося через інфекцію від укусу комара, чи через затяжний грибок, факт залишається фактом: лорд Карнарвон був заможним чоловіком у віці 50 років, який жив у той час, коли сучасна медицина була ще в зародковому стані. Як би нам не хотілося вірити в прокляття і надприродне, іноді найпростіше пояснення найправдоподібніше.

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