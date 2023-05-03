Третя спроба. Ілон Маск розповів, коли його ракета Starship знову спробує потрапити до космосу

Нового запуску найпотужнішої у світі ракети варто очікувати не раніше середини літа.

Гігантська космічна ракета Starship вирушить у свій другий, варто сподіватися, успішніший, політ у космос вже через 1,5 – 2 місяці. Про це заявив засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Загалом для цієї мегаракети це буде вже третя спроба потрапити до навколоземного простору, пише Space.

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Перший раз найпотужніша у світі ракета Starship, що складається з ракети-носія та космічного корабля, мала вивести останній на орбіту ще 17 квітня. Але через технічні проблеми, що виникли, цей перший повноцінний випробувальний запуск у повністю зібраному вигляді двоступінчастої ракети був перенесений, як уже писав Фокус.

20 квітня 120-метрова ракета Starship таки злетіла з космодрому компанії SpaceX у штаті Техас, але після кількох хвилин польоту вибухнула. Тобто фахівці компанії Ілона Маска самі ввели в дію систему припинення польоту, як писав Фокус. Тобто, це буде третя спроба запуску і другий повноцінний політ Starship, який відбудеться не раніше середини літа.

ігантська космічна ракета Starship вирушить у свій другий, варто сподіватися, успішніший, політ у космос вже через 1,5 – 2 місяці Фото: SpaceX

Минулого разу ракета-носій мала відокремитися від космічного корабля і відправити його в 90-хвилинну подорож навколо Землі. І перший ступінь ракети Starship і космічний корабель мали повернутися і приводнитися у водах Мексиканської затоки (ракета-носій) і в Тихому океані (космічний корабель). У будь-якому випадку ракета Starship змогла досягти висоти в 39 км над поверхнею Землі та Ілон Маск заявив, що це навіть більше, ніж він очікував.

30 із 33 двигунів (3 двигуни так і не запустилися) ракети-носія Super Heavy (це і є перший ступінь ракети Starship) під час старту трохи пошкодили стартовий майданчик. Наразі інженери SpaceX займаються його відновленням, а також зміцненням, щоб він краще витримав новий запуск ракети Starship.

Згідно з заявою Ілона Маска, зробити новий запуск у космос можна буде вже за 6-8 тижнів. Мета цього повторного випробувального польоту така сама: космічний корабель Starship, заввишки 50 метрів, повинен зробити вихід у космос, а потім благополучно повернутися назад.

Але, крім усунення технічних проблем, SpaceX потрібно отримати дозвіл на запуск від Федерального управління цивільної авіації США. Поки що регулятор разом із компанією Маска займається розслідуванням причин невдалого польоту 20 квітня.

Як уже писав Фокус, європейська компанія Airbus представила свою космічну станцію зі штучною гравітацією, яка може замінити МКС на орбіті.