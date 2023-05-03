Від римського панування до османської цивілізації: знайдено втрачені скарби, яким 2 тис. років

Дослідження озера Ізнік на північному заході Туреччини відкрило скарбницю історичних артефактів, які століттями ховалися на дні його вод.

Очікується, що цього року Ізнік, всесвітньо відоме історичне місто, яке входить до списку тимчасової спадщини ЮНЕСКО, включать до основного списку. Нещодавно пара, яка неспішно прогулювалася берегом озера, натрапила на дивовижну знахідку: 2000-річну монету з фігурою Ісуса і рельєфними написами, викарбуваними на її поверхні, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ця випадкова знахідка викликала хвилю зацікавленості у місцевої громади, яка з того часу знайшла ще кілька стародавніх монет у тій самій місцевості. Експерти вважають, що монети могли походити з історичної базиліки, яка колись була затоплена під озером Ізнік, але піднялася над водою у 2014 році.

Ісмаїл Йилдирим, який виявив монети під час прогулянки з дружиною і дітьми, відразу ж визнав їх історичну цінність і передав їх до Археологічного музею Ізніка. Після експертизи співробітники музею підтвердили, що одна з монет походить з елліністичного періоду, а інша — із зображенням Ісуса Христа і датується 9-м століттям.

Ізнік, район, який датується 4 століттям до н. е., має багату історію та культуру. Місто відіграло значну роль у розвитку як мусульманської, так і християнської цивілізацій, з безліччю стародавніх пам'яток епохи віфінської, римської, сельджуцької та османської цивілізацій.

Згідно з відомим географом Страбоном, Ізнік заснував у 316 році до н. е. Антігон, полководець Александра Македонського. Пізніше Лісімах, інший генерал Александра, захопив місто і перейменував його на честь своєї дружини Нікеї. За часів римського панування Ізнік переживав період розширення та процвітання.

Раніше Фокус розповідав про розкопане минуле вікінгів: у Данії виявили викрадений древніми мореплавцями скарб короля.

А також ми писали про таємницю захованого скарбу: археологічна знахідка відкриває ключі до давньоримської історії.