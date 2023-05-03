Трішки підсолити. Вчені розповіли дивовижний трюк, як зробити каву менш гіркою

Більшість кавоманів вважає за краще додавати до ранкової кави нотку солодкості та вершковості. Неважливо, чи це буде цукрова пудра, чи сироп фундука, чи коров'яче молоко — мета полягає в тому, щоб пом'якшити грубий, гіркий смак кави.

Одна пікантна добавка може зробити каву так само доброю. Згідно з нещодавнім "лайфхаком" у соціальних мережах, додавання невеликої щіпки солі до кави може зменшити гіркоту і виявити інші смаки, які інакше просто втрачаються, пише ScienceAlert.

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Цей трюк не такий дивний, як здається, і насправді має наукове пояснення. Відомо, що хлорид натрію, або звичайна кухонна сіль, дуже ефективно пригнічує гіркоту в каві та всіх видах їжі.

Вчені пояснюють здатність солі пригнічувати гіркоту її популярністю як кулінарного інгредієнта протягом всієї історії людства. Маскуючи відчуття гіркоти, сіль дозволяє іншим смакам, таким як солодкість або умамі, ставати виразнішими.

Хоча теорія смакової карти язика була розвінчана, у роті існують різні рецептори, чутливі до певних типів смаків. Рецептор солі відомий як епітеліальний натрієвий канал (ENaC), тоді як рецептори гіркого смаку належать до сімейства TAS2R.

Дослідження 1995 року показало, що сіль ефективно маскує гіркоту в суміші солодких і гірких сполук. Однак, хоча додавання солі робило суміш солодшою і менш гіркою на смак, гіркі сполуки не пригнічували смак солі.

Дослідження 1995 року показало, що сіль ефективно маскує гіркоту в суміші солодких і гірких сполук

Не зовсім зрозуміло, як саме сіль пригнічує гіркоту, але дослідження на мишах показують, що у високих концентраціях сіль активує не лише ENaC, але й рецептори кислого та гіркого смаку. Вважається, що це створює неприємний смак, і споживання занадто великої кількості солі за один раз може бути небезпечним.

Проте, невелика кількість солі може суттєво зменшити гіркоту. Раніше засолювання було поширеним методом зменшення гіркоти таких овочів, як баклажани та брюссельська капуста. А в деяких країнах, наприклад, у В'єтнамі, сіль зазвичай додають до кави, щоб підсилити її смак.

Якщо ви не любитель солодкої або молочної кави, варто спробувати дрібку солі, особливо якщо ви випадково переварили каву і в результаті отримали пригорілий смак. Почніть з маленької щіпки і пристосуйтеся до свого смаку.

З іншого боку, якщо ви стежите за споживанням солі, є й інші варіанти придушення гіркого смаку, наприклад, столовий цукор і молоко. Можливо, варто також спробувати шведську традицію додавати до кави солоне м'ясо або сир.

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