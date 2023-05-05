Кодекс Хаммурапі, колесо та години: які ще дива подарувала нам колиска цивілізації

Висячі сади Вавилону залишаються одним із найстійкіших і найромантизованіших символів Месопотамії і стародавнього світу загалом, а Кодекс Хаммурапі, один з перших правових кодексів у світі, вважається значним досягненням древніх людей.

Месопотамія, яку часто називають "колискою цивілізації", — одна з найцікавіших і найдосконаліших цивілізацій в історії. Месопотамці були видатним народом з багатою культурною спадщиною, а їхні досягнення в різних галузях продовжують захоплювати науковців та ентузіастів, пише Ancient Origins.

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Геніальні винаходи: від колеса до велетенських зикуратів

Месопотамія була високоінноваційною цивілізацією, відповідальною за багато винаходів, які мали значний вплив на людську цивілізацію. Одним із найважливіших з них стало колесо, яке зробило революцію в транспорті та сільському господарстві. Воно дозволило перевозити товари і матеріали на більші відстані і відіграло вирішальну роль у розширенні та обороні Месопотамської імперії.

Окрім колеса, месопотамські архітектори та будівельники були висококваліфікованими у зведенні дивовижних споруд, таких як зикурати та храми. Їхні вдосконалені іригаційні системи, що складалися з каналів і ровів, дозволили їхньому народові оселятися у великих містах і розширювати сільське господарство. Месопотамці також вміли будувати річкові човни, які використовували для риболовлі, транспортування і торгівлі.

Одним із найважливіших з них стало колесо, яке зробило революцію в транспорті та сільському господарстві Фото: Public Domain

Батьківщина Чудес стародавнього світу

Сади Семіраміди були одним з найвідоміших і найзагадковіших Чудес стародавнього світу. Хоча немає точних доказів того, що вони коли-небудь існували, сади залишаються одним із найбільш стійких і романтизованих символів Месопотамії і стародавнього світу загалом. Згідно з легендою, сади побудовані як подарунок дружині царя Навуходоносора Амітіс Мідійській, яка сумувала за пишною зеленню своєї батьківщини.

Сади Семіраміди були одним з найвідоміших і найзагадковіших чудес стародавнього світу Фото: Вікіпедія

Найдавніший у світі кодекс законів

Кодекс Хаммурапі, створений вавилонським царем Хаммурапі близько 1754 року до н. е., був одним з перших правових кодексів у світі і вважається значним досягненням стародавньої Месопотамії. Кодекс складався з 282 законів і покарань за злочини, викарбуваних на двометровому кам'яному стовпі.

Він мав забезпечити основу для суспільства та уряду, утвердити почуття справедливості та чесності серед людей, а також зміцнити владу та авторитет царя.

Кодекс складався з 282 законів і покарань за злочини, викарбуваних на двометровому кам'яному стовпі Фото: Rama / CC BY-SA 3.0 FR

Математика й астрономія формують сучасну науку

Месопотамці були вправними спостерігачами нічного неба і зробили важливі відкриття про рух небесних тіл. Древні люди розробили математичну систему, засновану на числі 60, яку використовували для вимірювання часу, кутів і відстаней.

Ця система використовується і сьогодні, і саме месопотамці вперше ввели поняття поділу часу на 60 хвилин і 60 секунд. Вони також створили ранню форму календаря, який базувався на циклах Місяця.

Вони створили одну з найдавніших календарних систем

Календар месопотамців був важливим нововведенням, яке дозволило їм організувати своє життя відповідно до місячного та сонячного циклів. Він також відігравав важливу роль у їхніх релігійних та сільськогосподарських практиках.

12-місячний місячний календар був попередником 12-місячного сонячного календаря, який використовується сьогодні, а месопотамська система вплинула на багато інших культур у регіоні та за його межами.

Спадщина їхнього календаря все ще помітна в сучасному суспільстві, оскільки назви місяців у багатьох мовах походять від месопотамської системи. Загалом, розробка месопотамського календаря стала визначним досягненням, яке мало тривалий вплив на історію людства.

На закінчення, Месопотамія — цивілізація великої винахідливості та досягнень. Від колеса до височезних зикуратів, від Садів Семіраміди до Кодексу Хаммурапі, від математики до астрономії — месопотамці залишили довговічну спадщину, яка продовжує впливати на наш сучасний світ.

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