Гравітаційний танець. Телескоп Габбл зробив знімок незвичайних галактик із секретом (фото)

Обидві галактики зараз перебувають у стадії злиття, але світло їх дуже активних ядер, як зазвичай буває в таких випадках, не затьмарює світло решти галактики.

На новому зображенні космічного телескопа Габбл видно дві дуже далекі галактики, які кружляють у своєрідному "гравітаційному танці". Справа в тому, що обидві галактики знаходяться в процесі злиття і гравітація кожної з них вплинула на форму цих об'єктів. До речі, це особливі галактики, які становлять лише 10% усіх відомих галактик, пише Inverse.

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На новому знімку телескопа Габбл показані дві галактики, розташовані на відстані майже 500 млн світлових років від нас. На задньому плані також можна розрізнити й інші більш далекі галактики різної форми.

Пара галактик перебуває в такій тісній гравітаційній "співпраці", що вони вже почали обмінюватися потоками міжзоряного газу і навіть зірками. Це відбувається через те, що галактики, які мають загальну назву AM 1214-255 знаходяться в процесі злиття та перетворення на одну більшу галактику. Насправді, це дві спіральні галактики, хоча на перший погляд вони не виглядають такими. Їхня форма змінилася, а спіральні рукава розтяглися через дію взаємної гравітації одна на одну.

На новому знімку телескопа Хаббл показано дві галактики, розташовані на відстані майже 500 млн світлових років від нас Фото: NASA

У той самий час обидві галактики мають загальну дуже важливу особливість – це галактики з активними ядрами. Тобто, в центрі цих галактик знаходяться надмасивні чорні діри, і вони поглинають речовину з настільки величезною швидкістю, що ця речовина до попадання в чорну діру кружляє навколо неї і нагрівається до дуже високих температур. В результаті цей диск навколо чорної діри стає гарячішим, ніж навіть ядро Сонця (а це мільйони градусів Цельсія), і відбувається виділення величезної кількості світла. Ця кількість еквівалентна одночасному світінню мільярдів зірок. Таким чином з'являється найяскравіший об'єкт у Всесвіті, який називається квазаром. В основному квазари затьмарюють своїм світлом усі зірки в галактиці і самі галактики не видно. Але не в цьому випадку.

У двох галактиках, що становлять об'єкт AM 1214-255, активне ядро не затьмарює своїм світлом решту їхньої частини, тому телескоп Хаббл зміг зробити докладний знімок структур обох галактик. У тому числі він зміг навіть побачити регіони у цих галактиках, де продовжується формування нових зірок.

Отже, чому центральне світло двох галактик не затьмарює собою світло всіх їхніх зірок? Справа в тому, що ці галактики, що зливаються в одну, є представниками такого типу об'єктів, як сейфертівські галактики. А таких об'єктів у відомому вченим Всесвіті існує лише 10% від загальної кількості галактик.

Раніше Фокус писав про те, що за допомогою космічного телескопа Габбл астрономи змогли вивчити наслідки потужного космічного вибуху в дуже далекій галактиці.

Також Фокус писав про одну галактику, яка має настільки різні особливості, що її складно віднести до того чи іншого типу таких об'єктів.