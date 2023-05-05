Вчені знайшли спосіб полегшити біль без звикання до препаратів

Деякі знеболювальні засоби викликають сильну залежність, але вчені знайшли спосіб уникнути цього.

Такі опіоїдні анальгетики, як фентаніл та оксикодон, є одними з найсильніших болезаспокійливих, відомих медицині. Але вони також викликають сильне звикання. Нове дослідження дає надію пацієнтам, які страждають від болю, у вигляді потужних знеболювальних, у яких відсутні найзначніші побічні ефекти, пише New Atlas.

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Вже давно вчені знають, що для того, щоб позбавити пацієнтів від болю, краще використовувати сполуки, що впливають на опіоїдні рецептори нервових клітин. Але такі опіоїдні анальгетики викликають сильну залежність.

Нерви людини мають два типи опіоїдних рецепторів, і ліки, які викликають найсильнішу залежність, націлені на мю опіоїдні рецептори. Щоб знайти альтернативу цим знеболювальним вчені вирішили створити ліки, націлені на каппа опіоїдні рецептори. Але вони мають значні побічні ефекти, серед яких галюцинації. У той самий час вони викликають меншу залежність.

У журналі Nature американські вчені представили нове дослідження, в межах якого вони з'ясували, що існує більше одного типу каппа опіоїдних рецепторів. Вплив на ці рецептори можуть полегшити біль, не всі вони викликають галюцинації.

Вчені вважають, що ключем до всього є такі сполуки, як G-білки. При зустрічі з каппа опіоїдними рецепторами ці білки активують різні шляхи. Вчені вважають, що подальші тести дозволять дізнатися, які шляхи забезпечують полегшення болю, не викликаючи галюцинацій.

Коли можна буде вирішити це завдання, то теоретично можна створити такі болезаспокійливі ліки, які добре блокуватимуть біль і водночас не матимуть сильних побічних ефектів.

Автори дослідження вважають, що всі G-білки схожі один на одного, але деякі підвиди цих білків, які зв'язуються з рецептором каппа, визначають, які шляхи будуть активовані.

Вчені виявили, що препарати, що викликають галюцинації, можуть активувати один конкретний G-білок, але не інші. Таким чином, блокування болю можна забезпечити без побічних ефектів.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.