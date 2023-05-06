Розмір не головне: жирафи з крихітним мозком ухвалюють рішення так само, як і люди (відео)

Нове дослідження показує, що ці тварини з довгими шиями можуть виконувати статистичні міркування.

Ми щодня ухвалюємо рішення, використовуючи статистичну інформацію. Наприклад, якщо ми любимо червоні мармеладки, ми, ймовірно, спробуємо знайти паковання, в якому крізь невелике прозоре віконце буде видно більше червоних мармеладок. Оскільки ми не бачимо відразу всі мармеладки, ми використовуємо статистичні міркування, щоб ухвалити обґрунтоване рішення, пише Science Alert.

Ця особливість є навіть у немовлят, проте не є унікальною для нашого виду. Раніше дослідники виявили, що людиноподібні мавпи, довгохвості макаки та навіть птахи кеа використовують статистичні висновки, щоб ухвалити рішення.

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Досі примати й птахи залишалися єдиними тваринами, які демонстрували ознаки статистичного мислення. Вчені вважали, що це пов'язано з тим, що вони мають великий мозок у порівнянні з розмірами власного тіла, а це свідчить про вищий інтелект. Однак нове дослідження ставить це твердження під сумнів.

Вчені з Барселонського та Лейпцизького університетів та Інституту еволюційної антропології Макса Планка хотіли перевірити, чи здатна тварина з невеликим мозком відносно розмірів тіла використовувати статистичні міркування. Вибір впав на жирафів.

Виявилося, що жирафи мають ніжні почуття до моркви й дуже прохолодно ставляться до кабачків, що зробило ці продукти ідеальними для використання в задачі зі статистичного міркування.

У дослідженні взяли участь четверо жирафів, перед якими поставили прозорі контейнери та помістили в них різні пропорції моркви та кабачків. Загалом учені провели по три тести, кожен із яких включав по 20 спроб.

Під час експерименту дослідники брали шматочок їжі з кожного контейнера, не показуючи його жирафу. Потім тварина торкалася лише тієї руки, з якої хотіла отримати ласощі та використовувала лише інформацію, отриману дивлячись на прозорі контейнери та їхній вміст. Учені виявили, що жирафи впевнено демонстрували, що здатні обрати правильний контейнер у всіх тестових випробуваннях.

Жирафи демонструють статистичні міркування

У другому тесті кількість моркви в контейнерах була однаковою, однак у правильному виборі було менше скибочок кабачка. У третьому тесті кількість кабачка залишалася незмінною, проте в одному з контейнерів було більше скибочок моркви. І знову жирафи показали, що здатні зробити правильний вибір.

Оскільки жирафи досягли успіху в усіх трьох тестах, вчені дійшли висновку, що вони насправді використовують статистичні висновки. Вчені відзначають, що якби тварини дивилися лише на абсолютну кількість моркви, вони могли б досягти успіху тільки в перших двох тестах, тоді як третій провалили б.

Отже, вчені тепер вважають, що розмір мозку не відіграє ролі для розвитку складних статистичних навичок, принаймні це стосується хребетних тварин. Ба більше, автори дослідження тепер припускають, що здатність робити статистичні висновки може бути поширенішою у тваринному світі, ніж ми думали раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, які тварини вміють цілуватися.