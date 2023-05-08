Лазерний зв'язок. У NASA вигадали новий спосіб передавання відео з Місяця: у чому суть

Астронавти місії Artemis 2 проведуть випробування нової системи зв'язку для більш швидкого передавання зображень і відео з Місяця.

NASA планує розмістити новий термінал зв'язку на борту космічного корабля Orion, який дозволить майже в режимі реального часу отримувати на Землі зображення та відео високої чіткості поверхні Місяця, пише Space.

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Для передавання будь-яких наукових даних, чи то зображення чи відео з космічних апаратів, NASA покладалося на радіосигнали. Але лазерні промені можуть значно збільшити як обсяг даних, що передаються, так і швидкість їх передавання на Землю.

Тому на космічний корабель Orion, який з астронавтами на борту вирушить у політ навколо Місяця 2024 року в межах місії Artemis 2, встановлять новий термінал зв'язку. Ця система лазерного зв'язку отримала назву О2О і за її допомогою можна буде отримати зображення та відео поверхні Місяця дуже високої якості. Це буде абсолютно новий погляд на наш супутник.

Астронавти місячної місії Artemis 2 проведуть випробування нової системи зв'язку для швидшого передавання зображень та відео з Місяця Фото: NASA

NASA за останні кілька років уже відправило в космос 2 супутники-ретранслятори лазерного зв'язку, які показали свою ефективність, адже швидкість передавання даних з космосу досягла 200 гігабіт на секунду. Наразі вчені з NASA планують відправити новий термінал ретранслятор на Міжнародну космічну станцію наприкінці цього року і він буде ще однією демонстрацією нової технології. У NASA вважають, що це перший крок до повномасштабної реалізації систем зв'язку нового типу на основі лазерного проміння, яке має показати свою ефективність під час польоту до Місяця наступного року.

Якщо все піде за планом, то в NASA хочуть використовувати саме лазерний зв'язок для подальшої передачі даних, зображень та відео з Місяця під час майбутніх пілотованих місій.

Під час місії Artemis 1, коли безпілотний космічний корабель Orion облетів Місяць, вчені отримали дуже багато якісних зображень. Але тепер, нова система лазерного зв'язку дозволить побачити Місяць у новому світлі, тобто це будуть ще кращі знімки, ще кращі відео, а найголовніше вони приходитимуть набагато швидше.

Нагадуємо, що пілотована місія до Місяця Artemis 2 буде проміжним етапом для висадки перших за 50 років астронавтів на Місяць у 2025 році в межах місії Artemis 3.

Фокус уже писав про те, що NASA створило підводну копію Місяця для того, щоб підготувати астронавтів до висадки на її поверхню.

Також у NASA нещодавно продемонстрували технологію, яка дозволить астронавтам видобувати життєво важливий кисень прямо на Місяці, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав, що перший південнокорейський орбітальний апарат надіслав детальні знімки зворотного боку Місяця.