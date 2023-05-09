Єретична теорія музики Платона: дослідники зламали приховані в його роботах послання та коди

Древній культ піфагорійців вірив, що математика і нумерологія є ключем до розуміння космосу. А нове дослідження стверджує, що Платон заклав у своїх роботах приховані послання з числами.

Платон — один з найвідоміших і найвпливовіших філософів у західній культурі. Він жив в Афінах у 4 столітті до нашої ери і заснував Академію, яка стала першим вищим навчальним закладом у західному світі, пише IFLScience.

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Роботи Платона, такі як "Республіка" і "Федон", вивчають і сьогодні, понад дві тисячі років потому. Вони вважаються одними з найважливіших і найвпливовіших філософських текстів усіх часів і народів.

Однак, на думку історика науки з Манчестерського університету Джея Кеннеді, твори Платона містять приховані послання, які протягом століть залишалися поза увагою. У 2010 році Кеннеді опублікував теорію, в якій стверджував, що зламав код і розкрив приховану філософію Платона.

Теорія Кеннеді припускає, що Платон був потайним піфагорійцем, який використовував свої твори для передачі таємних послань про єретичну теорію музики.

Піфагорійці — це культ, заснований Піфагором, який вірив, що математика і нумерологія є ключем до розуміння космосу. За словами Кеннеді, Платон поділяв цю віру і написав свої твори так, щоб відобразити цю філософію.

Наприклад, Кеннеді виявив, що в "Республіці" Платон розмістив групи слів, пов'язаних з музикою, після кожної дванадцятої частини тексту — поділ, який, як він стверджував, пов'язаний з "дванадцятьма нотами грецької музичної гами".

Він говорив, що, розділивши тексти у такий спосіб, можна виявити важливі концепції та розповідні повороти, розташовані в кожному місці, причому позитивні концепції знаходяться в гармонійних місцях, а негативні — в дисонуючих.

На думку Кеннеді, закономірність цього патерну читачі та учні Платона мали помічати. Однак теорію Кеннеді деякі дослідники зустріли з долею скептицизму. Вони стверджували, що піфагорійський вплив у творах Платона вже добре відомий, а конкретні твердження Кеннеді про використання числа 12 — безпідставні.

Музичні теоретики Джон З. Маккей і Александр Редінг погодилися, що числа відіграють важливу роль у філософії Платона, але вони заперечували твердження Кеннеді, що 12 — ключове. Вони переконували, що піфагорійська традиція вважала число 10 найважливішим, а використання Кеннеді числа 12 лише довільне.

Попри суперечки навколо теорії Кеннеді, вона відкрила нові шляхи для дослідження та інтерпретації творів Платона. Робота дослідника показала, що у творчості одного з найвидатніших мислителів в історії Заходу ще багато чого можна відкрити і розкрити.

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