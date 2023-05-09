Ботаніки серед динозаврів. Вчені розповіли, як зауроподам вдалося стати такими великими

Нове дослідження проливає світло на те, як найбільш гігантським тваринам на землі вдалося досягти таких розмірів.

У часи, коли наші далекі предки були крихітними істотами розміром не більше щура і повзали по килиму доісторичних лісів, надгігантські динозаври вже щосили прочісували верхівки дерев, пише Science Focus.

У новому дослідженні палеонтологи з Університету Адельфі (США) зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як і коли гігантським динозаврам удалося стати такими величезними. Зазначимо, що зауроподи (група найбільших динозаврів) були найбільшими тваринами, які колись блукали по Землі. Дослідники зосередилися на тому, щоб розкрити їх еволюційний шлях, і тепер вважають, що їхній неймовірний успіх полягав у тому, що вони не лінувалися еволюціонувати.

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За словами співавтора дослідження, ад'юнкт-професор біології в Адельфі, доктора Майкла Д'Еміка, вони з колегами виявили, що замість того, щоб міняти свої розміри за один чи два рази за всю історію еволюції, ці старанні динозаври робили це десятки разів. Наприклад, деякі з них еволюціонували 36 разів за 100 мільйонів років.

Дослідники відзначають, що зауроподи були фізіологічно відмінні один від одного: з різними зубами, головами та тілами. Тобто фактично кожному з них вдалося знайти форму, яка допомогла їм вижити та не конкурувати один з одним. За підсумками дослідження вчені також спростували теорію про те, що зауроподи стали гігантськими з часом — результати дослідження свідчать, що вони були гігантами ще на початку свого еволюційного шляху.

Під час дослідження вчені оцінили масу тіла близько двох сотень видів зауроподів на основі розмірів їх кінцівок. Далі дані нанесли на еволюційне дерево групи. Результати дослідження показують, що з появою кожного нового сімейства зауроподів щонайменше одна лінія незалежно ставала надгігантською. Наприклад, культовий брахіозавр з довгою шиєю, який виріс до 30 метрів у довжину, був одним із них, а також кремезний апатозавр завдовжки 21 метр.

Дослідники виявили, що перші зауроподи досягали близько 6 метрів у довжину і важили близько 800 кілограмів. Найбільший брахіозавр еволюціонував, щоб вирости до понад 30 метрів і важити до 60 000 кілограмів. До речі, вчені також виявили, що деякі зауроподи в процесі еволюції навпаки стали менше — наприклад, найменший досягав 4,6 метра.

У подальшому дослідженні вчені плануються зосередитись на тому, щоб зрозуміти, чому деякі лінії зауроподів стали надгігантами, а інші ні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як пересувалися величезні динозаври, щоб не впасти.