Обережно, алергія: чи безпечні замінники м'яса на основі бобових для людей

Бобові — це екологічно чисте джерело з високим вмістом білка, вітамінів і клітковини, що робить їх популярними серед тих, хто прагне зменшити споживання м'яса. Однак нове дослідження попереджає, що люди з алергією на сою та арахіс можуть мати негативні реакції.

Бобові стали досить популярними на фоні останніх рухів відмовляння від м'яса, адже вони є чудовим джерелом з високим вмістом білка, вітамінів і клітковини. А проте люди з алергією на сою та арахіс можуть реагувати на ці замінники. Однак не варто хвилюватися, оскільки у більшості реакції не буде, пише SciTechDaily.

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Оскільки все більше людей намагаються зменшити споживання м'яса, замінники білка на основі бобових стають все популярнішими завдяки високому вмісту білка, вітамінів і клітковини. Однак алергія на бобові, такі як соя та арахіс, — поширена і потенційно небезпечна для життя.

Саме тому доктор Марк Смітс та команда дослідників з Університетського медичного центру Утрехта намагаються відповісти на питання: чи можуть люди з алергією на бобові безпечно споживати без м'ясні джерела білка, виготовлені з інших бобових культур?

Споживання білка та чисельність населення світу зростає, що призводить до нагальної потреби в стійких джерелах потрібних елементів. Збільшення споживання бобових може призвести до зростання кількості алергій на ці продукти.

Крім того, ці нові бобові можуть спричинити алергічні прояви в пацієнтів, які вже страждають на алергію до бобових. Тому фахівці дослідили, як часто у таких людей виникає сенсибілізація та алергія на різні бобові.

Як у людей розвивається харчова алергія?

Коли імунна система сприймає харчові білки як загрозу, вона виробляє антитіла імуноглобуліну Е (IgE). Люди можуть відчувати алергічні реакції під час повторного контакту з тією ж їжею.

І ось що найцікавіше: ті, хто реагує на один продукт харчування, можуть також реагувати на інший. Така реакція часто супроводжується перехресною сенсибілізацією, яка виникає, коли пацієнти виробляють антитіла IgE проти кількох продуктів харчування через перехресну реактивність.

Це відбувається, коли білки в різних продуктах мають схожу структуру і зв'язуються з одними й тими ж антитілами IgE.

А як же бобові?

Доктор Смітс та його команда вибрали пацієнтів з алергією на бобові з клініки алергології Університетського медичного центру Утрехта і розділили їх на шість груп на основі їхніх алергій: арахіс, соя, зелений горошок, люпин, сочевиця та квасоля.

Усі учасники мали підтверджену алергію або через пероральні харчові проби, або через позитивний тест на IgE в поєднанні з анамнезом реакцій в анамнезі. Потім кожну групу протестували на наявність антитіл IgE до інших бобових.

Цікаво, що команда виявила: велика кількість пацієнтів виробляла антитіла проти більш ніж одного бобового, але лише невелика частина з них відчувала значні симптоми. У всіх шести групах пацієнтів спостерігалася ко-сенсибілізація до додаткових бобових, причому майже 25% пацієнтів були сенсибілізовані до всіх цих продуктів.

Пацієнти з алергією на зелений горошок, люпин або сочевицю, ймовірно, були чутливі до інших бобових, тоді як пацієнти з алергією на арахіс або сою були менш схильні до повторної алергії. Однак команда застерігає, що для підтвердження клінічної значущості такої ко-сенсибілізації на практиці необхідні подальші дослідження.

Бобові — стійке і привабливе джерело білка, але важливо оцінювати ризик розвитку нових харчових алергій у разі виведення на ринок нових продуктів харчування.

Що стосується людей з алергією на бобові, заспокойтеся, знаючи, що більшість не матиме реакції на безм'ясні джерела білка, виготовлені з інших бобових.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.