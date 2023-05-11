Секрет Фомальгаута. Телескоп Вебб виявив невідомі об'єкти навколо близької до нас зірки (фото)

Астрономи хотіли побачити пояс астероїдів біля цієї зірки, але космічний телескоп виявив набагато більше.

Космічний телескоп Вебб під час нових спостережень за зіркою Фомальгаут виявив раніше невідоме кільце з уламків, яке оточує цю досить молоду зірку, пише The Weather Network.

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Фомальгаут є однією з найближчих до нас зірок, адже він розташований на відстані 25 світлових років від Землі. Розмір та маса зірки приблизно в 2 рази більше, ніж у Сонця. Вчені вважають, що цій зірці приблизно 400 млн років, а це означає, що вона ще молода. А кільце, що оточує її, з уламків, які залишилися після формування зірки, говорять про те, що тут можуть формуватися одна або навіть кілька планет. Спостереження за цією зірковою системою може допомогти отримати найкраще уявлення про те, як сформувалася і наша Сонячна система.

Ще у 2008 році космічний телескоп Габбл виявив серед уламків навколо Фомальгаута новонароджену планету, яка отримала назву Фомальгаут-b. Але вже 2020 року астрономи з'ясували, що насправді це не планета. Вчені вирішили, що швидше за все це хмара з пилу, яка залишилася після зіткнення двох великих астероїдів. Навіть незважаючи на це саме кільце з уламків продовжує представляти науковий інтерес.

На цьому зображенні системи Фомальгаут, зробленому космічним телескопом Габбл в 2008 році, видно велике кільце уламків навколо системи. Вважається, що на відстані приблизно 150 астрономічних одиниць від зірки це кільце схоже на пояс Койпера нашої Сонячної системи, розташований відразу за Нептуном. Фомальгаут приблизно вдвічі більше за розміром та масою, ніж наше Сонце, і його місцезнаходження позначене жовтою точкою Фото: NASA

Щоб докладно вивчити пояс астероїдів, навколо Фомальгаута астрономи направили космічний телескоп Вебб на цю зірку. Обсерваторії вдалося зробити зображення цього поясу космічного каміння, але він виявив ще більше, ніж очікували астрономи.

Виявилося, що крім відомого зовнішнього кільця з уламків, навколо Фомальгаута існує і внутрішнє таке ж кільце, розташоване ближче до зірки. Насправді телескоп побачив два кільця:

одне, середнє кільце з уламків, розташоване на відстані приблизно 100 астрономічних одиниць від зірки (це в 2 рази більше, ніж відстань від Сонця до Плутона);

друге, внутрішнє кільце, розташоване на відстані в 11 астрономічних одиниць (це приблизно трохи далі, ніж відстань від Сонця до Сатурна).

Власне всі ці кільця є частиною великого протопланетного диска, в якому можуть з'явитися планети.

На цьому зображенні, отриманому за допомогою приладу MIRI космічного телескопа Вебб, відображено те ж саме зовнішнє кільце, що і в попередніх спостереженнях, але також видно два інших кільця уламків ближче до Фомальгауту. Для відчуття масштабу кожен піксель зображення має ширину понад 50 мільйонів кілометрів Фото: NASA

Але це ще не всі досягнення телескопа Вебб. Обсерваторія змогла виявити в самому зовнішньому кільці протопланетного диска раніше невідому структуру — хмару з пилу, що отримала назву "Велика пилова хмара". Ця хмара схожа на ту, яка вважалася планетою Фомальгаут-b, але в ній у 10 разів більше пилу та крижаних уламків. Вчені вважають, що ця хмара утворилася внаслідок зіткнення астероїдів розміром із карликову планету Церера (її діаметр становить приблизно 900 км).

На цьому зображенні основна увага приділяється Великій пиловій хмарі в зовнішньому кільці Фомальгаута. Вставлені зображення показують цю особливість в інфрачервоному світлі з різною довжиною хвилі

І все ж таки вчені вважають, що десь серед цих уламків ховаються одна або кілька планет, які ще поки не вдалося виявити. Справа в тому, що проміжки між окремими кільцями в протопланетному диску можуть залишати нещодавно сформовані планети. Вчені продовжать свої спостереження і можливо, як вони вважають, їм все ж таки вдасться знайти тут планетну систему.

Раніше Фокус вже писав про те, що вчені вдалося розгадати таємницю надмасивної чорної діри, що тікає зі своєї галактики. Виявилося, що телескоп Хаббл побачив не зовсім те, що вчені прийняли за залишений чорною діркою слід зірок.

Якщо космічний телескоп Вебб лише у липні цього року відзначатиме річницю своєї повноцінної наукової діяльності, то телескоп Хаббл вже 33 роки працює недалеко від Землі. Але він поступово знижується, що загрожує тим, що впаде в атмосферу планети і згорить. Як уже писав Фокус, дві компанії зі США вирішили врятувати обсерваторію від падіння.