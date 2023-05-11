Океан розтинали гіганти: вчені з'ясували точний розмір чудовиськ юрських морів

Великі хребці доісторичних тварин, загублені музеєм, допомогли розгадати таємницю.

Понад 20 років тому BBC випустило документальний фільм "Прогулянки з динозаврами", в якому було показано 25-метрового ліоплевродона. Це викликало велику кількість суперечок, а вчені вважали, що розмір пліозавра був сильно переоцінений. Тоді дослідники дійшли висновку, що розмір цих доісторичних тварин насправді не перевищував 6 метрів завдовжки, пише SciTechDaily.

Все змінилося, коли палеонтологи з Портсмутського університету випадково виявили в музеї Оксфордширу чотири великі хребці, які загубилися серед інших експонатів. Тепер дослідники вважають, що нова знахідка здатна пролити світло на справжні розміри чудовиськ юрських морів. Дослідники вважають, що пліозаври насправді досягали 14,4 метра завдовжки, що вдвічі більше косатки.

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Професор Девід Мартілл зі Школи довкілля, географії та наук про Землю Портсмутського університету, який був консультантом документального фільму ВВС, визнав, що "жахливо помилився у розмірах ліоплевродону". Він зазначив, що його розрахунки були засновані на фрагментарному матеріалі, а тому він припустив, що розміри чудовиська могли сягати 25 метрів завдовжки. Втім, явних доказів було мало, а тому така заява викликала безліч суперечок.

Вчені випадково виявили хребці пліозавра Фото: University of Portsmouth

Співавторка нинішнього дослідження, колега професора Мартілла, Меган Джейкобс, фотографувала інші скам'янілості, поки вчений переглядав ящики зі скам'янілостями та виявив щось цікаве. Він знайшов великий хребець і був схвильований, виявивши, що куратор на складі має ще три таких.

Вчені виявили, що хребці чітко ідентифікувалися як тісно пов'язані з видами пліозаврів чи подібними тваринами. Відомо, що пліозаври були схожі з плезіозаврами, проте мали більшу витягнуту голову, як у крокодила, і коротшу шию. Крім того, вони мали чотири ласти, які діяли за принципом потужних весел, і короткий хвіст.

Дослідники провели топографічне сканування та виявили, що ця морська рептилія могла досягати від 9,8 до 14,4 метра завдовжки. За словами Мартілла, відомо, що ці грізні тварини розтинали океан близько 145-152 мільйонів років тому. Вони мали масивні черепи з величезними зубами, гострими як кинджали. Передбачається, що їхні зуби в довжину досягали понад 20 см і були більш потужними, ніж у тиранозаврів.

Також вважається, що ці чудовиська юрських морів тоді перебували на вершині харчового ланцюга і полювали на іхтіозаврів, плезіозаврів із довгою шиєю, а також дрібніших морських тварин.

Раніше Фокус писав про те, що тиранозавр був зовсім не таким, як його зображують : що показало нове дослідження.