Папську буллу 14 століття знайшли на польському кладовищі: дослідники вважають її унікальною
Музей зброї в Польщі представив рідкісний історичний артефакт, який зацікавив археологів, істориків і релігієзнавців. Папська булла датується періодом правління Папи Боніфація IX.
Археологи знайшли середньовічну папську буллу, видану Папою Боніфацієм IX, на колишньому кладовищі. Цей скарб, виготовлений переважно з чистого свинцю і, як вважають, з Сардинії, Кіпру, Греції та Іспанії, чекав на них понад шість століть, пише Arkeonews.
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Ян Орлінський з Пошуково-дослідницької групи PARSĘTA ледь стримував своє хвилювання, коли знайшов артефакт.
"Це найцінніша знахідка, яку ми зробили за шість років нашого існування", — сказав він, додавши, що завжди захоплювався папськими буллами і помітив, що в Колобжегу їх бракує.
Група відразу ж усвідомила важливість своєї знахідки і передала її до Музею зброї в Колобжегу, де вони працювали протягом декількох років. Потім буллу перевезли до спеціалізованої майстерні у Кракові для ретельної консервації та відновлення.
Під час реставрації артефакту вчені змогли визначити його вік та автентичність, проаналізувавши фізико-хімічний склад. Дослідники пояснили, що на зворотному боці містилася інформація про те, який Папа видав буллу. Ним виявився Папа Боніфацій IX.
Але справжнє питання полягало в тому, як ця булла опинилася в цій місцевості? На думку істориків, її могли зберігати в місцевому монастирі.
Йоганн Фрідріх Вахсен записав, що Папа Боніфацій IX надав лист-індульгенцію місцевим бенедиктинським монахам у 1397 році, як зазначено в хроніці, яку він написав у 18 столітті. Науковці припускають, що цю буллу могли втратити в 16 столітті, можливо, під час розпуску монастирів.
Незалежно від свого походження, артефакт зараз виставлений в Музеї зброї в Колобжегу, готовий розповісти свою історію кожному, хто захоче його послухати.
Раніше Фокус розповідав про те, як єгипетські та римські боги опинилися в Польщі. Відкриття цих стародавніх артефактів було настільки незвичним для цієї місцевості, що Люблінська воєводська консерваторія пам'яток (LWKZ) мала сумніви щодо їхньої автентичності.
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