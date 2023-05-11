Наймиліші пости в соціальних мережах маніпулюють вашими емоціями: вчені пояснили як

Нове дослідження проливає світло на те, як милі об'єкти та взаємодії можуть викликати емоції, маніпулювати почуттями та впливати на наші рішення.

Чи траплялося вам коли-небудь відчувати велике бажання з’їсти гору цукерок чи інших смаколиків, дивлячись на фотографію кошеняти в Instagram? На думку дослідників з Університету Меріленду, відповідь може бути "так". Насправді їхнє дослідження няшності має на меті зрозуміти, чому ми реагуємо "вау", "ві-і-і", "милота" на пости в соціальних мережах і як це впливає на нашу поведінку — чи на те, що ми купуємо, що нам подобається, чи навіть на те, у що ми віримо, розповідає Phys.org.

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Воно вивчає, як різні емоції впливають на поширення інформаційних кампаній — і няшність (милота — ред.), як виявляється, є важливим гравцем у цій грі Фото: Pexels

Дослідження під керівництвом Сюзанни Палетц (Susannah Paletz), доцентки Коледжу інформаційних досліджень, є частиною проєкту "Емоції в соціальних мережах". Воно вивчає, як різні емоції впливають на поширення інформаційних кампаній — і няшність (милота — ред.), як виявляється, є важливим гравцем у цій грі.

"Це весело, але не легковажно, — пояснює Палец. — Як би приємно не було знаходити милоту у своїй стрічці твіттера, ми знаємо, що її також використовують для навмисного маніпулювання вашими почуттями. І це працює".

Щоб краще зрозуміти няшність, команда розробила "Таксономію атрибутів милоти", яка включає 15 кількісно вимірюваних атрибутів, таких як візуальні характеристики, поведінка та мовні підказки.

Науковці проаналізували понад 1 800 постів у соціальних мережах, присвоївши коди зображенням чи словам, які викликають "милі" реакції у глядачів. Потім команда окремо виміряла емоційні реакції анотаторів, щоб переконатися, що їхні дані є максимально точними.

Дослідники пояснили, що є багато складових, які йдуть на створення чогось няшного. Мила поведінка, як-от незграбність чи вразливість, відіграє певну роль, як і "мила розмова" — високий голос чи специфічна лексика.

Але команда також виявила, що існують і більше нюансовані аспекти чарівності. "Милота за контрастом" передбачає контрастні атрибути, як у горили з немовлям. А "інтерактивна милота" виникає, коли няшні тварини взаємодіють одна з одною — те, що глядачі вважають особливо чарівним.

Дані команди можуть допомогти пролити світло на те, чому ми любимо милі речі і як ми на них реагуємо, зокрема, чи милота передбачає залученість користувачів у соціальних мережах.

Але, крім того, їхнє дослідження може допомогти нам зрозуміти, як емоції формують нашу поведінку в інтернеті — і як ми можемо бути уважнішими до цього впливу. Тож наступного разу, коли ви побачите фотографію няшного котика, просто пам'ятайте: чарівність може бути оманливою.

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