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Технології та наука

Наймиліші пости в соціальних мережах маніпулюють вашими емоціями: вчені пояснили як

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Нове дослідження проливає світло на те, як милі об'єкти та взаємодії можуть викликати емоції, маніпулювати почуттями та впливати на наші рішення

Нове дослідження проливає світло на те, як милі об'єкти та взаємодії можуть викликати емоції, маніпулювати почуттями та впливати на наші рішення.

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Чи траплялося вам коли-небудь відчувати велике бажання з’їсти гору цукерок чи інших смаколиків, дивлячись на фотографію кошеняти в Instagram? На думку дослідників з Університету Меріленду, відповідь може бути "так". Насправді їхнє дослідження няшності має на меті зрозуміти, чому ми реагуємо "вау", "ві-і-і", "милота" на пости в соціальних мережах і як це впливає на нашу поведінку — чи на те, що ми купуємо, що нам подобається, чи навіть на те, у що ми віримо, розповідає Phys.org.

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Воно вивчає, як різні емоції впливають на поширення інформаційних кампаній — і няшність (милота — ред.), як виявляється, є важливим гравцем у цій грі
Фото: Pexels

Дослідження під керівництвом Сюзанни Палетц (Susannah Paletz), доцентки Коледжу інформаційних досліджень, є частиною проєкту "Емоції в соціальних мережах". Воно вивчає, як різні емоції впливають на поширення інформаційних кампаній — і няшність (милота — ред.), як виявляється, є важливим гравцем у цій грі.

"Це весело, але не легковажно, — пояснює Палец. — Як би приємно не було знаходити милоту у своїй стрічці твіттера, ми знаємо, що її також використовують для навмисного маніпулювання вашими почуттями. І це працює".

Щоб краще зрозуміти няшність, команда розробила "Таксономію атрибутів милоти", яка включає 15 кількісно вимірюваних атрибутів, таких як візуальні характеристики, поведінка та мовні підказки.

Науковці проаналізували понад 1 800 постів у соціальних мережах, присвоївши коди зображенням чи словам, які викликають "милі" реакції у глядачів. Потім команда окремо виміряла емоційні реакції анотаторів, щоб переконатися, що їхні дані є максимально точними.

Дослідники пояснили, що є багато складових, які йдуть на створення чогось няшного. Мила поведінка, як-от незграбність чи вразливість, відіграє певну роль, як і "мила розмова" — високий голос чи специфічна лексика.

Але команда також виявила, що існують і більше нюансовані аспекти чарівності. "Милота за контрастом" передбачає контрастні атрибути, як у горили з немовлям. А "інтерактивна милота" виникає, коли няшні тварини взаємодіють одна з одною — те, що глядачі вважають особливо чарівним.

Дані команди можуть допомогти пролити світло на те, чому ми любимо милі речі і як ми на них реагуємо, зокрема, чи милота передбачає залученість користувачів у соціальних мережах.

Але, крім того, їхнє дослідження може допомогти нам зрозуміти, як емоції формують нашу поведінку в інтернеті — і як ми можемо бути уважнішими до цього впливу. Тож наступного разу, коли ви побачите фотографію няшного котика, просто пам'ятайте: чарівність може бути оманливою.

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