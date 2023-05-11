Милейшие посты в социальных сетях манипулируют вашими эмоциями: ученые объяснили как

Новое исследование проливает свет, как милые объекты и взаимодействия могут вызвать эмоции, манипулировать чувствами и влиять на наши решения.

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Случалось ли вам когда-нибудь испытывать большое желание съесть гору конфет или других вкусностей, глядя на фотографию котенка в Instagram? По мнению исследователей из Университета Мэриленда, ответ может быть "да". На самом деле их исследование няшності имеет целью понять, почему мы реагируем "вау", "ви-и-и", "милота" на посты в социальных сетях и как это влияет на наше поведение — или на то, что мы покупаем, что нам нравится или даже на то, во что мы верим, рассказывает Phys.org.

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Оно изучает, как разные эмоции влияют на распространение информационных кампаний — и няшность (умиление, - ред.), как оказывается, является важным игроком в этой игре Фото: Pexels

Исследования под руководством Сюзанны Палетц (Susannah Paletz), доцентки Колледжа информационных исследований, являются частью проекта "Эмоции в социальных сетях". Оно изучает, как разные эмоции влияют на распространение информационных кампаний — и няшность (умиление, — ред.), как оказывается, является важным игроком в этой игре.

"Это весело, но не легкомысленно, — объясняет Палец. — Как бы приятно ни было находить благодать в своей ленте в Твиттере, мы знаем, что ее также используют для умышленного манипулирования вашими чувствами. И это работает".

Чтобы лучше понять нешность, команда разработала "Таксономию атрибутов благодати", которая включает 15 количественно измеряемых атрибутов, таких как визуальные характеристики, поведение и речевые подсказки.

Ученые проанализировали более 1 800 постов в социальных сетях, присвоив коды изображениям или словам, вызывающим "милые" реакции у зрителей. Затем команда отдельно измерила эмоциональные реакции аннотаторов, чтобы убедиться, что их данные максимально точны.

Исследователи объяснили, что есть много составляющих, которые идут на создание чего-нибудь няшного. Милое поведение, например неловкость или уязвимость, играет определенную роль, как и "милая беседа" — высокий голос или специфическая лексика.

Но команда также обнаружила, что существуют и более нюансированные аспекты обаяния. "Милота за контрастом" предусматривает контрастные атрибуты, как у гориллы с младенцем. А "интерактивная милота" возникает, когда няшные животные взаимодействуют друг с другом — то, что зрители считают особенно волшебным.

Данные команды могут помочь пролить свет на то, почему мы любим милые вещи и как мы на них реагируем, в частности, предусматривает ли мылота привлечение пользователей в социальных сетях.

Но, кроме того, их исследование может помочь нам понять, как эмоции формируют наше поведение в Интернете и как мы можем быть внимательнее к этому влиянию. Так что в следующий раз, когда вы увидите фотографию няшного котика, просто помните: очарование может быть обманчивым.

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