Для підтримки здоров'я не обов'язково багато ходити: можна їсти, але лише певні продукти

Якщо ви любите поїсти, але ненавидите фізичні вправи, вам пощастило.

Група вчених опублікувала нове дослідження у виданні European Journal of Preventive Cardiology, в якому сказано, що вживання п'яти шматочків фруктів і овочів на день так само корисне для здоров'я, а особливо для здоров'я серця, як і 4000 кроків, зроблених за день, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Понад 2 тисячі американських чоловіків та жінок середнього віку взяли участь у новому дослідженні, яке показало, що правильне харчування є ключовим фактором для підтримки гарної фізичної форми, загального здоров'я та здоров'я серця, зокрема.

За словами вчених у дорослих людей середнього віку здорове харчування було безпосередньо пов'язане з їхньою гарною фізичною формою, навіть якщо вони не виконували жодних додаткових фізичних вправ.

Результати дослідження показали, що ті люди, які люди, які дотримувалися середземноморської дієти, що складається з великої кількості фруктів, овочів та цільного зерна, мали такий же рівень фізичної форми, як і люди, які робили близько 4000 кроків на день у попередніх дослідженнях американських вчених.

Вчені дійшли висновку, що вживання всього кількох шматочків фруктів та овочів щодня еквівалентне проходженню тисячі кроків для підтримки гарної фізичної форси та загального здоров'я.

Фрукти та овочі багаті на клітковину, яка діє як природний спалювач жиру і допомагає прискорити метаболізм. Вони також багаті на антиоксиданти, які запобігають запаленню та іншим проблемам зі здоров'ям.

Також вчені вказують на те, що здорове харчування знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань та раку. Як показало дослідження, вживання фруктів та овочів, а також горіхів та бобових благотворно впливає на здоров'я серця. Тобто, якщо ви не любите багато ходити або робити фізичні вправи, варто звернути свою увагу на харчування, вважають вчені.

У ході дослідження вчені виявили 24 метаболіти, це речовини, що виробляються під час травлення та потрапляють у кров під час фізичних вправ, які були пов'язані або з поганим, або з гарним харчуванням та фізичною формою.

Дані про метаболіти показали, що здорове харчування пов'язане з покращенням метаболічного здоров'я, що може бути одним із можливих способів покращення фізичної форми.

Але вчені вказують на те, що багато додаткових факторів могли вплинути на здоров'я учасників дослідження, тому не можна однозначно говорити, що правильне харчування безпосередньо сприяє покращенню фізичної форми та загального здоров'я.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили, що більшість смертей від COVID-19 викликані ще чимось. Нове дослідження припускає, що у смертях винна зовсім інша інфекція, рівень смертоносності у якої вищий, ніж у ковіда.

Також Фокус писав про те, що вчені назвали несподівану причину розвитку артриту. Дослідження передбачає, що пари від дров'яних печей та барбекю дивним чином можуть спровокувати ревматоїдний артрит.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.