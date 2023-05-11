Виправдальний вирок. Учені виявили, що більшість смертей від COVID-19 викликані чимось ще

Нове дослідження припускає, що у смертях винна зовсім інша інфекція, рівень смертоносності у якої вищий, ніж у ковіду.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно заявила про завершення пандемії коронавірусу, проте вчені продовжують дослідження, щоб більше дізнатися про вірус і його вплив на організм людини, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені Північно-Західного університету в Іллінойсі зосередилися на вивченні того, як коронавірус впливає на організм людини та призводить до смерті. Результати дослідження показують, що у великого відсотка людей, яким був потрібний апарат ШВЛ через інфекцію COVID-19, також розвинулася вторинна бактеріальна пневмонія. Вчені також виявили, що саме вона є відповідальною за високий рівень смертності, ніж сам по собі коронавірус.

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За словами співавтора дослідження, пульмонолога Бенджаміна Сінгера, вони з колегами виявили, що попри те, що саме COVID-19 призвів до госпіталізації пацієнтів, найімовірніше, причиною смерті стала інфекція, викликана використанням механічного вентилятора.

Учені відзначають, що результати дослідження вкотре наголошують на важливості профілактики, пошуку й агресивного лікування вторинної бактеріальної пневмонії в пацієнтів у критичному стані з тяжкою пневмонією, зокрема й після коронавірусу.

Під час дослідження команда вивчила записи майже 600 пацієнтів, які надійшли до відділення інтенсивної терапії (ВІТ) у Північно-Західній меморіальній лікарні (Іллінойс). У всіх пацієнтів спостерігалася тяжка пневмонія, яка в деяких випадках супроводжувалася дихальною недостатністю. І тільки 190 пацієнтів також мали COVID-19.

Дослідники використали підхід машинного навчання для обробки даних, який дозволив згрупувати пацієнтів залежно від їхнього стану та часу, проведеного в реанімації.

Результати дослідження спростовують теорію про те, що причиною відмови органів і подальшої смерті став цитокіновий шторм після COVID-19. Ознак поліорганної недостатності в обстежених пацієнтів не було. Проте вчені виявили, що у пацієнтів із коронавірусом частіше розвивалася вентилятор-асоційована пневмонія (ВАП). Ба більше, з точки зору загальної смертності в значній кількості випадків пацієнти з ВАП не реагували на лікування.

За словами Сінгера, вони з колегами виявили, що ті, кому вдавалося вилікуватися від вторинної пневмонії, здебільшого виживали. Пацієнти, яким не вдавалося впоратися з пневмонією, здебільшого помирали.

До того ж дослідники виявили, що смертність, пов'язана із самим коронавірусом, залишалася відносно низькою. Водночас смертність від вторинної бактеріальної пневмонії, навпаки, була високою.

Варто мати на увазі, що якщо потреба пацієнта в апараті ШВЛ для лікування ускладнень COVID-19 призводить до ВАП, це не означає, що інфекція COVID-19 менш небезпечна та не зменшує кількість смертей від COVID-19.

Учені також наголосили на важливості подальших досліджень у цій галузі й обережності в припущеннях про причину смерті у випадках COVID-19.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповідають, як довго зберігається імунітет від COVID-19.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.