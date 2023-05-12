Рот і холодильник закрити на замок: учені розповіли, чим небезпечний пізній прийом їжі

Дослідження передбачає, що пізня вечеря впливає на те, як ми спалюємо калорії та відкладаємо жир.

Сьогодні сотні мільйонів людей у всьому світі страждають від ожиріння, а тому вчені постійно прагнуть дізнатися більше про те, як ми спалюємо калорії, набираємо вагу і накопичуємо жир, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Brigham and Women's Hospital у Бостоні вирішили зосередитися на механізмах, відповідальних за те, чому пізні вечері збільшують ризик ожиріння. За словами співавтора дослідження, нейробіолога Френка Шеєра, попередні дослідження вже показали, що пізні вечері пов'язані з низкою проблем, зокрема підвищеним ризиком ожиріння, збільшенням жирових відкладень та зниженням успіху у схудненні. Тому в новому дослідники зосередилися на тому, щоб зрозуміти, як це працює.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні взяли участь 16 реципієнтів з індексом маси тіла (ІМТ) у діапазоні надмірної ваги чи ожиріння. Кожному учаснику дослідження запропонували взяти участь у двох експериментах тривалістю 6 днів, а їх сон та графік їжі суворо контролювалися, між тестами робили перерву в кілька тижнів.

Під час першого експерименту учасники дотримувалися триразового харчування у звичайний час:

09:00 сніданок;

13:00 обід;

18:00 вечеря.

Під час другого експерименту графіки були зрушені: перший приблизно о 13:00, а останній приблизно о 21:00. Дослідники вивчили зразки крові, а також провели інші виміри та попросили реципієнтів заповнити опитувальники.

Результати дослідження свідчать про те, що коли учасники експерименту їли пізніше, рівень гормону лептину, який відповідає за почуття ситості, був нижчим протягом 24 годин. Дослідники припускають, що з таким графіком харчування учасники могли почуватися голоднішими, а тому калорії спалювалися повільніше.

Крім того, вчені з'ясували, що експресія генів жирової тканини, що впливає на відкладання жиру та посилення процесу утворення жирової тканини, знижує процес ліполізу, який по суті розщеплює жир.

Учені зазначають, що результати дослідження свідчать про те, що ранній сніданок може вплинути на три ключові фактори балансу енергії в нашому організмі та ризик ожиріння. Передбачається, що деяким людям буде простіше дотримуватися раннього графіка харчування, ніж будь-якої дієти або тренувань.

Зазначимо, що надалі вчені хочуть провести додаткові дослідження з великою кількістю жінок, а також ті, в яких аналізується, як зміни графіка сну щодо їжі впливають на процес набору ваги та відкладення жирової тканини.

Раніше Фокус писав про ефективну формулу схуднення: вчені розповіли, які правила необхідно дотримуватися.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.