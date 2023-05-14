Суша, що змінила Землю. Коли з'явився Панамський перешийок, що з'єднує дві Америки

Поява нової ділянки вплинула на клімат на планеті та сприяла міграції рослин та тварин, стверджують вчені.

Спочатку два континенти, Північна та Південна Америка, були ніяк не пов'язані між собою, але потім з'явилася тонка смужка суші, відома як Панамський перешийок. Поява цієї ділянки вплинула на клімат на Землі, а також сприяла міграції рослин та тварин. Це був дуже важливий етап в еволюції планети і вчені розповіли, коли з'явився цей зв'язок між континентами, пише Live Science.

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За словами Каміло Монтеса, геолога з Колумбії, питання про те, коли саме з'явився Панамський перешийок, досі залишається спірним. Вважається, що ця ділянка суші з'явилася внаслідок руху літосферних плит, що покривають кору Землі. За словами Монтеса, перешийок виник тоді, коли Карибська плита вклинилася між літосферними плитами, що несуть два континенти.

Дані про те, коли відбулася ця подія, різняться в різних дослідженнях. Одні вчені вважають, що перешийок з'явився ще 23 млн. тому, інші — що в проміжку між 6 і 15 млн років тому, а треті, що це сталося всього 3 млн років тому.

Зв'язок, що з'явився між двома різними континентами у вигляді тонкої смужки суші, справив величезний вплив на всю планету. Фото: Wikipedia

За словами вчених, Панамський перешийок не одразу став цілісною ділянкою суші, що з'єднує обидві Америки. Для цього знадобилося кілька мільйонів років. В результаті і в Атлантичному, і в Тихому океані змінилися напрямки океанічних течій.

За словами Карлоса Харамільйо зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень, Панама, поява цього сухопутного коридору між континентами істотно вплинула на те, що ми маємо такий клімат на Землі, як зараз. За словами вченого, смужка суші завширшки від 50 до 200 км і завдовжки приблизно 640 км справила глобальний вплив на всю планету.

І йдеться тут не лише про клімат, адже сухопутний коридор призвів до масової міграції тварин та рослин між континентами. Наприклад, деякі живі види у Північній Америці мають своїх предків у Південній Америці. У той самий час морські істоти, що жили у загальному середовищі і опинившись розділеними новою ділянкою суші, стали еволюціонувати окремо одна від одної.

Спочатку два континенти, Північна та Південна Америка, були ніяк не пов'язані між собою, але потім з'явилася тонка смужка суші, відома як Панамський перешийок Фото: Wikipedia

Фокус вже писав, що вчені з'ясували, що дуже гарячий океан незвичайним чином впливає на риб. Дослідники виявили, що рекордне нагрівання Світового океану має протилежний передбачуваний ефект.

Також Фокус писав про те, що високо в атмосфері Землі щось видає незрозумілі звуки і вчені поки що не можуть пояснити їх. Дослідники зафіксували незвичайний інфразвуковий шум, що повторюється, в стратосфері, і вони не можуть зрозуміти, що є його джерелом.

Як уже писав Фокус, знайдено ще один простий спосіб довести прихильникам теорії плоскої Землі, що наша планета насправді кругла.